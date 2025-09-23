Foto: LETA

“Tad es esmu uz ielas…” Sanda Ozoliņa bijusī sieva pieprasa no viņa teju 2 miljonus eiro 0

8:42, 23. septembris 2025
Decembrī Rīgas apgabaltiesa plāno skatīt kārtējo strīdu starp hokejistu Sandi Ozoliņu un biznesa partneri, žurnālistu Armandu Puči, kurā viens no uzņēmuma dalībniekiem lūdz atzīt par spēkā neesošu uzņēmuma sapulces lēmumu. Bet jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” izdevumā lasāms, ka Ozoliņš pirms nedēļas devās uz tiesu, kurā tika izskatīts leģendārā hokejista bijušās sievas prasības pieteikums par naudas piedziņu 1 641 909,58 eiro apmērā.

Bijusī sieva Sandra Ozoliņa, ar kuru laulība tika šķirta pirms 14 gadiem un kura dzīvo Amerikā, iesniegusi tiesā prasību arī par 45% SIA Golfs & Karti jeb Ozo golfa kluba kapitāldaļu reģistrāciju uz viņas vārdu.

“Man šķita, ka mūsu starpā bija sapratne par abu dzīvi un mantisko stāvokli. Tādēļ, kad pirmo reizi saņēmu paziņojumu no tiesas, man bija liels pārsteigums,” žurnālam “Privātā Dzīve” atklāja Ozoliņš.

Viņš turpināja: “Man nav jākaunas par to, kā esmu rīkojies šķiršanās procesā. Es abiem dēliem maksāju 25 000 eiro mēnesī līdz viņu pilngadībai. Bijušajai sievai atstāju visu – māju, mašīnas, vēl samaksāju 350 000 eiro. Atstāju visu naudu, kas bija palikusi kontā. Tās nebija maz,” uzskaita Ozoliņš.

“Vēl katram bērnam 2011. gadā izglītības fondos atstāju pa 130 000 eiro, kas katru gadu pieauga par 10 procentiem.

Nevaru sev pārmest, ka būtu savai ģimenei kaut ko liedzis, izņemot savu klātbūtni. Nekad neesmu pretendējis uz to, ka esmu bijis paraugcilvēks. Neesmu piemērs citiem ne ģimenes dzīvē, ne tajā, kāds tēvs biju. Tomēr man šķiet, ka esmu pilnībā izpildījis to, ko prasīja šķiršanās vienošanās.”

Vai Sandis Ozoliņš komunicē ar bijušo sievu? Kā norāda leģendārais hokejists, viņš esot mēģinājis sazināties ar Sandru, lai lūgtu padomu, kā atjaunot saikni ar dēliem: “Man tika atbildēts, ka viņa nevēlas ar mani runāt, jo es esot viņu daudz sāpinājis.”

Ozoliņš ir tiešs: “Esmu mainījis savu attieksmi pret dzīvi. Tomēr nevaru salabot to, ko esmu izdarījis pagātnē. Mēģinājumi atpirkties ar naudu nedziedē emocionālās rētas, kuras es esmu atstājis.”

Neskatoties uz pieļautajām pagātnes kļūdām, Ozoliņš pārdzīvo par Sandras attieksmi tagad. “Kad otra puse uzstājas tiesas sēdē, tev liekas – vai tu tiešām esi savā dzīvē bijis tāds sūds?”

Kas notiks, ja tiesa lems apmierināt visas Sandras Ozoliņas prasības? Ozoliņš neslēpj: “Tad es esmu uz ielas. Varbūt tas arī ir viņas mērķis.”

