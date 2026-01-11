“Vērtēšana ir tik demotivējoša!” latvieši masveidā asi kritizē mūsu izglītības sistēmu 0
Par Latvijas izglītības sistēmu ikdienā dzirdamas neskaitāmas sūdzības – gan no vecākiem, gan pedagogiem, gan pašiem skolēniem. Tiek runāts par pārmērīgu slodzi, nepārdomātām reformām, motivācijas trūkumu un sajūtu, ka sistēma bieži vien nenāk par labu bērnu attīstībai, bet gan rada stresu un izdegšanu jau agrā vecumā. Sabiedrībā arvien biežāk tiek uzdots jautājums – kas īsti būtu jāmaina, lai izglītība Latvijā patiešām strādātu bērnu labā? Šādu jautājumu vietnē “Threads” uzdod arī kāds 12. klases skolotājs.
Austris jautā: “Kādas, jūsuprāt, būtu galvenās izmaiņas, kuras būtu jāveic, lai uzlabotu mūsu izglītības sistēmu un kāpēc tieši šīs?”
Cilvēkiem ideju ir daudz – uz Austra jautājumu ir vairāk nekā 200 atbilžu ar dažādām idejām, kā uzlabot izglītības sistēmu Latvijā.
Vairāki cilvēki piedāvā pārņemt ārvalstu sistēmas. Piemēram, persona ar segvārdu @mns72018 uzskata, ka mums derētu pamācīties no ASV. Tur bērnus par dažādiem pārkāpumiem var izslēgt no skolas. Tas varētu palīdzēt gan ar mobingu, gan necieņu, gan vecāku vienaldzību. “Kad vecākiem būs jāvadā bērnu uz tālāku vai sliktāku skolu tad sāks vairāk piedomāt par audzināšanu,” raksta @mns72018.
Vēl cilvēki slavē Vācijas sistēmu – ja tur pirmklasniekiem māca rakstīt ciparus un burtus, tad pie mums bērni jau zina, kas ir lauztas līnijas, piramīdas un kubi. Lielais apjoms grauj mācīšanās prieku, uzskata komentētāji.
Tāpat komentētāji min arī pedagogus. Kāds raksta, ka no pedagogiem tiek prasīts viss, bet viņi tam nav gatavi. Vēl kāds pauž viedokli, ka jābeidz ļaut pedagogu pašatļautība – visur jābūt vienādiem mācību materiāliem, ne katra pedagoga veidotiem.
Vēl cilvēki min vecās sistēmas atgriešanu un uzsver, ka jāļauj labot vairākas atzīmes vairākas reizes. Vienlaikus tiek uzsvērts pārāk lielais priekšmetu daudzums.
Lūk, kas vēl sakāms komentētājiem:
