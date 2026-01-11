“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes loceklei apmaksā mācības Hārvardas Biznesa skolā 0
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” daļēji apmaksājusi valdes locekles Ilzes Bukuldes mācības Hārvardas Biznesa skolā, izriet no apkopotās informācijas par uzņēmuma izdevumiem vadības apmācībām, svētdienas vakarā vēsta raidījums “Nekā personīga”.
Uzņēmumā skaidro, ka valdes locekļiem ir noteikts apmācību budžets profesionālajai pilnveidei un mācības esot finansētas šā budžeta ietvaros, savukārt pārējo izmaksu daļu valdes locekle segusi no personīgajiem līdzekļiem. “Latvijas autoceļu uzturētāja” vadība uzsver, ka apmācības nav uzskatāmas par atlīdzības sastāvdaļu, bet gan par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, norāda raidījums.
Vienlaikus Valsts kanceleja “Nekā personīga” skaidroja, ka normatīvie akti nenosaka konkrētus finanšu ierobežojumus valsts kapitālsabiedrību apmaksātām apmācībām, atstājot lēmumus uzņēmumu padomju ziņā. Korporatīvās pārvaldības eksperti uzsver, ka mācības valdes locekļiem tomēr uzskatāmas par personisku labumu un tām būtu jābūt skaidri pamatotām un saskaņotām.
Salīdzinājumā ar citām pelnošām valsts kapitālsabiedrībām “Latvijas autoceļu uzturētāja” valdes apmācību izmaksas bijušas augstākas. Valsts kontrole šogad plāno revīziju, kurā izvērtēs valsts uzņēmumu vadības saņemtos papildu labumus līdzās algai, norāda raidījums.