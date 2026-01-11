“Starptautiskā kārtība ir sabrukusi, nevis brūk. Un to paveica abi kopā – gan Putins, gan Tramps,” Slakterim ir ieteikums diktatoram 0

ASV sagūstītais Venecuēlas līderis Nikolass Maduro pirmdien Ņujorkas tiesā paziņoja, ka ir “nevainīgs” un “krietns cilvēks”, neatzīstot savu vainu apsūdzībās narkoterorismā.

“Es esmu nevainīgs. Es neesmu vainīgs. Es esmu krietns cilvēks, savas valsts prezidents,” Maduro sacīja tiesnesim. Šai sagūstīšanai un tiesāšanai seko līdzi visa pasaule. Savs viedoklis par notikušo ir arī Atim Slakterim, uzņēmējam, bijušais finanšu (2007-2009), aizsardzības (2004; 2006-2007) un zemkopības (2000-2002) ministram.

“Ārpolitika bieži vien ir iekšpolitikas spogulis un ir labi, ka ir līderi, kuri redz plašāk. Saukļi “Amerika pirmajā vietā” vai “Latvija pirmajā vietā” ir ļoti labi, jautājums tikai, kā viņi rīkojas, lai to panāktu. Jāsaprot, ka starptautiskā kārtība ir sabrukusi, nevis brūk. Un to paveica abi kopā, gan Putins, gan Tramps!” viņš TV24 norāda.

Slakterim esot bijusi ideja, ko ieteikt Putinam, par to plašāk skaties video.

