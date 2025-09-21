Tad kāpinām budžetu vai apkarojam alkoholu? Visu vienlaicīgi nevar! Rokpelnis nosauc divus svarīgus noteikumus 0
Akcīzes nodokļa likmes celšana, kā arī noteiktie ierobežojumi un administratīvais slogs veicinās cenu pieaugumu un sekmēs ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugumu tabakas un alkohola tirgū, aģentūrai LETA apgalvo Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs.
“Mēs nevaram vienlaicīgi kāpināt budžeta ieņēmumus un samazināt alkohola patēriņu. Ir jābūt uzmanīgiem, cik tālu un strauji iet, lai tiešām nesāktu mazināt konkurētspēju ar kaimiņvalstīm, kā arī nesākas nelegālā rūpala. No otras puses, ziņa, ka akcīzes nodoklis nepildās, tā ir laba ziņa, jo vai tad mēs esam zeme, kas dzer? “Latvija pirmajā vietā alkohola patēriņā” – kaut kas jādara lietas labā! Un tirdzniecības laika ierobežošana, gan akcīzes celšana ir mehānismi, kā to pareizi arī paveikt!” šo tēmu TV24 raidījumā “Naudas cena” pauž Harijs Rokpelnis, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.
Jau ziņots, ka Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija, proti, nodokļu slogs ir augstāks nekā daudzviet reģionā, taču uzraudzība ir nepietiekama.
Danusēvičs arī atzīmē, ka grūtības šobrīd piedzīvo mazie veikali, kā arī vietējie ražotāji nespēj izturēt konkurenci ar globālajiem ražotājiem.
“Situācija kļūst kritiska. Legālie tirgotāji cieš, turpinās piespiedu koncentrācija tirdzniecības sektorā. Tiek iznīcināta gan tirdzniecības daudzveidība, gan pārtikas produktu dažādība. Iedzīvotāji izvēlas lētākus importētos produktus, bet akcīzes preču grupā – bīstamus produktus. Valsts faktiski pati stimulē nelegālo tirgu,” uzsver LTA prezidents.
Plašāk par situāciju tirdzniecībā un ražošanā, tabakas un alkohola tirgū un jaunākajiem pētījumu datiem LTA informēs preses konferencē, ko rīko sadarbībā ar Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība un alus ražotājiem.
Jau ziņots, ka Latvijā nelegālo cigarešu īpatsvars šogad saglabājies pagājušā gada līmenī, tam veidojot 18,4% no kopējā tirgus, kā rezultātā valsts budžets katru gadu zaudē ap 50 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss, atsaucoties uz informācijas un mērījumu kompānijas “Nielsen” pētījumu.
Matīss atzīmēja, ka Latvijā šogad būtiski audzis ražoto nelegālo produktu apmērs, tiem veidojot 9,2% no tirgus.
