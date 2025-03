Mūziķis Intars Busulis, Foto: Ivars Soikāns/LETA

“Tagad mammīte ir brīva…” Pēc smagas slimības mūžībā devusies mūziķa Intara Busuļa māte Ieteikt







Pēc vairāk nekā pusotru gadu ilgas cīņas ar smagu slimību šā gada 14. februārī mūžībā devusies Latvijā populārā mūziķa Intara Busuļa māte – Ērika Busule, kuras dzīves lielākais prieks un lepnums bija pieci godam uzaudzinātie, izskolotie un savā dzīvē palaistie bērni, vēsta izdevums “Kas Jauns” un portāls “jauns.lv“.

Reklāma Reklāma

Kā šonedēļ rakstīja žurnāls “Kas Jauns”, Intara Busuļa māte bijusi kvēlākā sava dēla muzikālā talanta atbalstītāja, allaž mudināja visus apkārtesošos balsot par viņa izpildītajām dziesmām konkursos un “Muzikālās bankas” aptaujās, cik bieži vien varēja, klātienē priecājās par dēla sniegumu koncertos.

Ar māti mūziķim Intaram Busulim esot bijušas mīļas attiecības un cieša saikne. Bieži viņu apciemojis bērnības mājās Talsu pusē. Ērika Busule Talsos bijusi ļaužu iemīļota un cienīta kundze, ko daudzi bija iedēvējuši par Ērikas tanti. Daudzus gadus viņas sirdsdarbs bija sava veikaliņa un kafejnīcas “Eserika” vadīšana Talsos.

Mūziķis Busulis izdevumam atzinis, ka mātes veselības stāvokļa straujas pasliktināšanās dēļ pirms pusotra gada Talsu veikaliņu nācies slēgt. “Diezgan ilgu laiku turējām īkšķus par mammu. Viņai bija vēzis. Nekas labs uz beigām vairs nebija,” mūziķis nopūšas, piebilzdams: “Mierinājumu sniedz tikai fakts, ka tagad mammīte ir brīva, ka nu viņai ir vieglāk un vairs nav nekādu sāpju,” pastāstījis mūziķis izdevumam “Kas Jauns”.

Ņemot vērā Ērikas Busules izteikto pēdējo gribu, viņas pieci bērni – Sigita, Rebeka, Lauris, Ēriks un Intars – paveica visu tā, lai atvadīšanās no mātes noritētu precīzi tā, kā viņa to bija vēlējusies. “19. februārī mammu apglabājām Lubes pagasta kapos, kur nu viņa dusēs līdzās saviem vecākiem. Viss notika pēc viņas vēlēšanās. Var teikt, ka mamma savas bēres noorganizēja pati,” pastāstīja mūziķis par atvadīšanos no mūžībā aizgājušās mātes.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem…

Plašāk rakstu lasiet izdevumā “Kas Jauns“.