Pērn Kristapam Porziņģim pēkšņi pazuda enerģija izslēgšanas mačos, kad viņu piemeklēja noslēpumaina slimība. Otrajā kārtā, kurā “Celtics” izstājās pret Ņujorkas “Knicks”, Porziņģis vairs nespēja ilgstoši skriet — viņš bija pavisam cits spēlētājs nekā tas, kurš sezonu iepriekš palīdzēja Bostonai izcīnīt NBA čempiontitulu, vēsta ārzemju prese.
“Tas mani piemeklēja tā, kā mašīna būtu notriekusi,” Porziņģis stāstīja žurnālistam Fredam Kacam no “The Athletic”. “Elpošana bija apgrūtināta. Es darīju visu iespējamo, lai justos labāk, bet mans “dzinējs” nedarbojās tā, kā vēlējos.”
Lai gan pavasarī slimība ievērojami ietekmēja viņa sniegumu, Porziņģis uzskata, ka turpmāk tas vairs nebūs šķērslis. Viņš šovasar bez problēmām spēlēja Latvijas izlases sastāvā “EuroBasket” turnīrā un jaunajā sezonā paredzēts, ka viņš sāks starta pieciniekā Atlantas “Hawks” komandā, uz kuru tika aizmainīts starpsezonā.
Kas ir POTS?
POTS ir slimība, kas izraisa simptomus brīdī, kad cilvēks pāriet no guļus uz stāvus stāvokli. Raksturīgi simptomi ir paātrināta sirdsdarbība, reibonis un nogurums.
Parasti organisma autonomā nervu sistēma automātiski regulē sirdsdarbību un asinsspiedienu, nodrošinot normālu asins plūsmu neatkarīgi no pozas.
Kā skaidro Klīvlendas klīnika, gravitācija liek 10–15% asiņu sakrāties vēderā, kājās un rokās, līdz ar to smadzenes saņem mazāk asiņu, kas var izraisīt īslaicīgu vieglu reiboni. Veselā organismā kāju muskuļi palīdz “atsūknēt” asinis atpakaļ sirdij, un simptomi neparādās.
Cilvēkiem ar POTS šis līdzsvars tiek izjaukts – organisms nespēj pietiekami labi saskaņot asinsvadu sašaurināšanos un sirdsdarbības ātrumu, kā rezultātā asinsspiediens kļūst nestabils un parādās simptomi.
“Zini, kad cilvēki saka: “Es esmu ļoti noguris”? Es nekad tā nesaku, man nepatīk šādi izteicieni, bet toreiz tā tiešām bija,” viņš atzina. “Tajā laikā es varēju tikai gulēt uz dīvāna kā mājas kaķis.”
Vai POTS ir izplatīta slimība?
Klīvlendas klīnika POTS uzskata par salīdzinoši izplatītu stāvokli – ASV to diagnosticē 1 līdz 3 miljoniem cilvēku. Lielākā daļa pacientu ir sievietes vecumā no 15 līdz 50 gadiem.
POTS biežāk attīstās cilvēkiem, kuri piedzīvojuši nopietnas infekcijas (piemēram, mononukleozi), fiziskus ievainojumus (piemēram, galvas traumu) vai cieš no autoimūnām slimībām.
Vai POTS ir izārstējams?
Nē, taču simptomus var kontrolēt ar ārstēšanu un dzīvesveida maiņu.
Galvenās ārstēšanas metodes ir fiziskās aktivitātes un vingrošana (kas Porziņģim nav problēma) un piemērota diēta.
Ārsti iesaka palielināt sāls un ūdens uzņemšanu, ēst biežāk, bet mazākas porcijas, kā arī iekļaut uzturā šķiedrvielām un sarežģītiem ogļhidrātiem bagātus produktus.
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) nav apstiprinājusi zāles tieši POTS ārstēšanai, un Porziņģis uzsver, ka viņš ar ārstu palīdzību prot šo stāvokli kontrolēt bez medikamentiem. Viņš ievēro sāls bagātu diētu un stingru atpūtas režīmu ārpus basketbola.