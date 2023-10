FOTO: Shutterstock

TAS brīdis tuvojas! Kad, kā un kāpēc jāatgaiso radiatori?







Gadās situācija, kad apkure pievienota, katls iekurināts, bet radiatori remdeni vai pat auksti. Iespējams, vaina nav kurinātājā, kurš slikti pilda savus pienākumus, bet neatgaisotos radiatoros. Kopā ar siltumnesēju apkures sistēmā nokļūst gaiss. Sakrājoties lielākam tā daudzumam, rodas gaisa korķis, kas kavē siltumnesēja cirkulāciju, un radiatori nesilst, kā paredzēts.

Lai izlaistu no sistēmas gaisu, visbiežāk apkures sistēmu papildina ar automātiskajiem atgaisotājiem, kas uzbūvēti tā, lai gaiss no sistēmas izplūstu bez kavēšanās, bet šķidrumam ceļš būtu slēgts. Tāpat radiatoros var lietot nelielus atgaisošanas krānus, ar kuru starpniecību sistēmu viegli atgaisot pašam.

Kā gaiss nokļūst apkures sistēmā un kur sakrājas

Viens no iemesliem, kāpēc apkures sistēmā ir gaiss, – uzpilde notikusi pārāk lēni, sistēma pēc piepildīšanas nav atgaisota. Iespējams, notikusi pustukšas sistēmas papildināšana vai vienkārši ūdenī bagātīgi izšķīdis skābeklis. Iespējams, gaisa krāšanos veicina arī apkures sistēmas uzbūve, ja tajā ir daudz augšup vērstu cauruļu cilpu. Gaiss ir vieglāks par ūdeni, tāpēc parasti sakrājas sistēmas augstākajās vietās.

Kā ierīkots radiatoru atgaisotājs

Pati vienkāršākā ierīce gaisa izlaišanai no sistēmas ir mehāniskais radiatora atgaisotājs: sava veida misiņa vai cita materiāla korķis, ko ieskrūvē vienā no radiatora augšējām atverēm. Tajā ir skrūve ar konusu, kas iegulst tādas pašas formas atverē, kā arī niecīgs kanāls, pa kuru izplūst gaisam. Mazliet atbrīvojot skrūvi, no sistēmas izplūst gaiss, parasti ar nelielu šņākoņu, no kā nav jābaidās. Tiklīdz sāk pilēt siltumnesējs, skrūvi pievelk. Pavisam izskrūvēt skrūvi nav nepieciešams, jo šķidruma plūsmas dēļ to var būt sarežģīti ieskrūvēt atpakaļ.

Šādas ierīces nopērkamas, sākot no 70 eirocentiem. Atkarībā no ierīces modeļa skrūvi var pagriezt ar skrūvgriezi, speciālu atslēgu vai vienkārši pirkstiem. Pēdējos gan nav vēlams ierīkot bērnistabās – bērniem patīk grozīt visu, ko var pagriezt, bet šajā gadījumā pastāv iespēja apdedzināties ar karsto siltumnesēju.

Dārgāki, taču ērtāki ekspluatācijā ir automātiskie atgaisotāji. To cena veikalos – sākot no 5–6 eiro atkarībā no modeļa, konstrukcijas īpatnībām, izmantotā materiāla un ražotāja. Ierīces iekšpusē ir kamera ar pludiņu, savukārt pludiņš savienots ar adatveida vārstu. Kad gaisa kabata pludiņa kamerā pārsniedz noteikto lielumu, vārsts uz kādu brīdi atveras, ļaujot gaisam izplūst no sistēmas. Pēc tam pludiņa kustības dēļ vārsts atveri noslēdz.

Automātiskā atgaisotāja priekšrocība – nav nepieciešams trauks, kurā uztvert siltumnesēju, kas pārējo atgaisošanas ierīču darbināšanas dēļ var iztecēt. Tiklīdz siltumnesēja līmenis atgaisotājā palielinās, vārsts aizveras. Turklāt process notiek bez cilvēka līdzdalības.

Kur jānovieto atgaisotājs

Ierīci parasti montē augstākajos sistēmas punktos telpā, taču jāņem vērā arī sistēmas īpatnības. Atgaisotāju, vismaz mehānisko, vēlams ierīkot katram radiatoram, īpaši, ja siltumnesējs tiek pievadīts no radiatoru apakšas. Šādā situācijā gaisam no radiatora kopā ar šķidruma plūsmu izplūst ir gandrīz neiespējami. Daudzdzīvokļu ēkā ar kopēju apkures sistēmu atgaisotājus parasti ierīko augšējā stāva dzīvokļu radiatoriem.

Atgaisotāji nepieciešami arī cauruļu posmos, kur veidojas lejupejoša cilpa. Arī tur veidojas gaisa korķi. Atgaisotājs vēlams arī pie dvieļu žāvētāja vannasistabā.

Kas jāņem vērā, iegādājoties atgaisotāju

Reti, taču apkures sistēmās iespējami hidrotriecieni – straujas spiediena maiņas, pēkšņi mainoties siltumnesēja plūšanas ātrumam.

Tāpēc izdevīgāk iegādāties atgaisotājus, kas apvienoti ar drošības vārstu.

Spiedienam sasniedzot kritisku lielumu, drošības vārsts sistēmu pasargā no bojājumiem.

Tāpat labāk izvēlēties ierīces ar silikona vai gumijas blīvgredzeniem. Papildu drošībai montāžas laikā vītni var aptīt ar FUM lenti.

Centralizētajām apkures sistēmām automātiskie atgaisotāji ne vienmēr ir labākais risinājums, jo siltumnesējā var būt piemaisījumi, kuru dēļ atgaisotājs var aizsērēt un nefunkcionēt, kā paredzēts. Ierīce vairāk piemērota individuālajām apkures sistēmām, kurās siltumnesējs ir daudz tīrāks. Šā paša iemesla dēļ automātiskie atgaisotāji nav īpaši piemēroti čuguna radiatoriem.

Iegādājoties atgaisotāju, uzmanība jāpievērš vītnes izmēram, pieļaujamajam spiedienam un maksimālajai siltumnesēja temperatūrai.

Kā ierīkot atgaisotāju

Atgaisotāja uzstādīšanu labāk uzticēt pieredzējušam speciālistam, kurš zinās, kā no­slēgt siltumnesēja padevi radiatoram un pareizi veikt montāžu. Tas īpaši attiecas uz daudzdzīvokļu ēkām, kurās siltumnesējs cirkulē ar lielu spiedienu.

Kā atgaisot sistēmu

Ja siltumnesēja plūsmu apkures sistēmā nodrošina cirkulācijas sūknis, to uz brīdi atslēdz. Pēc sūkņa izslēgšanas jānogaida vismaz 15 minūtes. Šajā laikā gaiss ieņems vietu sistēmas augšpusē.

Sagatavo trauciņu vai sūkli siltumnesēja savākšanai. Ar skrūvgriezi vai atslēgu mazliet – parasti vienu divus apgriezienus – atlaiž atgaisotāja skrūvi, kamēr dzirdama šņākoņa. Jānogaida, kamēr no atgaisotāja atveres tievā strūkliņā bez pārrāvumiem sāks izplūst siltumnesējs. Skrūvi rūpīgi pievelk.

Ja sistēmā ir automātiskie atgaisotāji, šādas darbības izpaliek.