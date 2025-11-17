Ekrānšāviņš no X

VIDEO. Pokrovskā kā Apokalipses filmās – krievi "nāk bariem" ar kājām un pat bagijiem

10:30, 17. novembris 2025
Ukrainas pilsētā Pokrovskā, kur šobrīd norit smagākās cīņas, ainas ir gandrīz apokaliptiskas. Krievu karavīru kolonnas iznirst no biezas miglas un virzās uz Pokrovsku. Daži brauc ar motocikliem un mopēdiem; citi redzami stāvam automašīnu piekabēs. Citi brauc ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar dīvainu, būrim līdzīgu kasti.

Īsais videoklips, kas ievietots sociālajos tīklos un kura uzņemšanas vietu izskaitļoja medijs CNN, atrodas pavisam netālu no Pokrovskas, un tas sniedz ieskatu veidos, kā Krievija cīnās karā Ukrainā.

Ja Pokrovska nonāks Krievijas spēku rokās, kā tas tagad šķiet arvien ticamāk, tā būs lielākā pilsēta, ko Maskava ieņēmusi kopš Bahmutas ieņemšanas 2023. gada maijā.

Tāpat kā Bahmuta, arī Pokrovska lielākoties ir pārvērsta drupās, un tās stratēģiskā nozīme nu ir ievērojami mazinājusies. Taču, tāpat kā Bahmuta iepriekš, arī Pokrovska Ukrainas pretošanās simbols.

Tāpēc Krievijas prezidents Vladimirs Putins, šķiet, gatavs par to maksāt gandrīz jebkuru cenu, bet Ukrainas armija turpina mēģināt to noturēt, pat ja situācija kļūst arvien bezcerīgāka.

Lai gan abu pilsētu liktenis varētu izskatīties ļoti līdzīgs, kā raksta CNN, karavīri uz vietas, militārie novērotāji un analītiķi apgalvo, ka Krievijas pieeja tām ir ļoti atšķirīga, un taktikas maiņa stāsta par to, kā karš ir attīstījies pēdējo divu gadu laikā.

Krievijas taktika

“Uzbrukums Pokrovskai atšķiras no Bahmutas, tad tas bija daudz agresīvāks, tiešs frontāls uzbrukums pilsētvidei. Pokrovskā operatīvais mērķis ir ielenkt Ukrainas spēkus, nevis obligāti ieņemt rajonus pa vienam,” CNN sacīja Meisons Klārks, Kara pētījumu institūta (ISW) Eiropas aizsardzības projekta direktors.

Galvenais šo pārmaiņu iemesls ir plašā dronu izmantošana. Jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi ļauj tos izmantot daudz lielākā skaitā un daudz lielākos attālumos. Šis fakts ir paplašinājis “trieciena zonas” abās frontes līnijas pusēs un ievērojami sarežģījis virzību uz priekšu.

Vienlaikus nu krievu okupanti ārkārtīgi reti izmanto smagās bruņumašīnas spēcīgiem izrāvieniem un arvien vairāk cenšas iekļūt Ukrainas teritorijā, izmantojot netradicionālus transportlīdzekļus, piemēram, mopēdus, bagijus un kvadraciklus.

Reducējošās grupas

Vienlaikus samazinās arī Krievijas trieciengrupu skaits – tas ir samazinājies no 5–7 cilvēkiem līdz 3. Kāds 129. brigādes karavīrs sacīja, ka lielu ienaidnieka grupu nevar atrast pat pilsētu teritorijās. “Tos ir grūti izsekot ar izlūkošanas droniem, jo ​​ekrānā ir mazāk kustību.” Upuru skaits joprojām ir liels.

“Viņi rēķinās, ka ja divas šādas mazas grupas tiks iznīcinātas, viena tomēr sasniegs pilsētu un tur nostiprināsies. Dienas laikā cauri var tikt aptuveni 100 šādu grupu,” citē medijs kādu karavīru.

Medicīniskā evakuācija kļūst neiespējama

Vienlaikus droni ir sarežģījuši arī Ukrainas karavīru evakuāciju. Ukrainas militārais mediķis no Pokrovskas puses sacīja, ka evakuācija no Pokrovskas un Mirnogradas tagad ir gandrīz neiespējama, jo evakuācijas transportlīdzekļi nevar piebraukt tuvāk par 10–15 kilometriem. Un pat šis attālums dronu dēļ ir ārkārtīgi riskants.

“Smagi ievainotie netiek līdz stabilizācijas punktam. Ja kāds tur ir vidēji ievainots, viņš pie manis nonāk jau nopietnā stāvoklī, ja viņam vispār paveicas te nokļūt. Viegli ievainotie nonāk pie manis kā jau vidēji smagi ievainoti,” viņš teica.

Priekšā ir bargākā ziema vēsturē: medijs nosauc 3 kritiskus izaicinājumus Ukrainai
Daba šoreiz palīdzējusi krieviem. Miglas aizsegā okupanti bariem ieiet Pokrovskā
Pokrovskas liktenis uz naža asmens: Ukrainas izredzes ir 50 uz 50, taču Krievijai ir viena būtiska priekšrocība…
