Baiļu un apdraudējuma pamats būs veids, kā mobilizēt savus vēlētājus: ko tauta var gaidīt priekšvēlēšanu laikā? 0

8:01, 12. janvāris 2026
Saeimas vēlēšanas tuvojas straujiem soļiem. Jau šobrīd ir aptuveni skaidrs, par ko varētu būt priekšvēlēšanu debates. Par to sīkāk TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” stāsta politologs, LU profesors Jānis Ikstens.

Ikstens pauž viedokli, ka konservatīvā spārna lielā kļūda bijusi tā, ka viņi nav nobalsojuši par Stambulas konvencijas denonsēšanu. Tādējādi šis jautājums pagājušā gada novembrī būtu slēgts, bet šobrīd tas joprojām ir Saeimas dienaskārtībā un, iespējams, būs galvenā tēma priekšvēlēšanu debatēs. Ikstens stāsta, ka sociāli liberālais spārns nešaubīgi šo jautājumu pozicionēs kā apdraudējuma avotu. Šis baiļu un apdraudējuma pamats būs veids, kā mobilizēt savus vēlētājus.

Vēl priekšvēlēšanu debatēs plaša sarunu tēma varētu būt ekonomika, atklāj Ikstens. Ne tik daudz par ekonomiku kā tādu, bet sacensība par to, kurš veiksmīgāk varētu vadīt kādu ministriju vai visu valdību.

