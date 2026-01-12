“Cilvēki paliek uzvilkti un jocīgi” – ārste apgāž vienu no populārākajiem mītiem, izraisot karstu diskusiju par “trakiem pacientiem” 0
Vai pilnmēness patiešām ietekmē cilvēku uzvedību? Sociālajā medijā “Threads” ārstes Lindas Rubenes ieraksts, kurā apšaubīta pilnmēness saistība ar smagākām dežūrām medicīnā, izraisījis plašu diskusiju. Komentāros viedokļi krasi dalās – kamēr daļa atsaucas uz pētījumiem un noliedz šādu ietekmi, citi, balstoties personīgajā pieredzē, ir pārliecināti par pretējo.
“Medicīnā joprojām dzīvo spēcīga pārliecība: pilnmēness nozīmē smagāku dežūru, “trakākus” pacientus un vairāk neparedzamu situāciju. Šī sajūta ir tik izplatīta, ka to bieži uztver kā pašsaprotamu pat starp pieredzējušiem speciālistiem. Interesanti, ka šis efekts ir pētīts ļoti plaši – psihiatrijā, neatliekamajā palīdzībā, dzemdniecībā un citās jomās. Un tomēr – lielākā daļa kvalitatīvu pētījumu neatrod saistību starp pilnmēnesi un pacientu skaitu, simptomu smagumu vai “haosu” medicīnā.
Tas nenozīmē, ka sajūta nav īsta – tā drīzāk atspoguļo to, kā cilvēka prāts stresa apstākļos meklē likumsakarības un izskaidrojumus. Pilnmēness nav vainīgs. Medicīna vienkārši ir sarežģīta, intensīva un bieži neprognozējama,” vietnē “Threads” raksta daktere Linda Rubene.
Tomēr komentāros vairāki cilvēki norāda uz pretējo. Piemēram, Andars raksta, ka “jebkurš, pilnīgi jebkurš, kurš strādā ar cilvēkiem, zina, ka ap pilnmēnesi būs akūts idiotu uzplūds. Pats ar to esmu saskāries, tirgojot NĪ. Bet tā jau saka – ja cilvēkam šķiet, ka pilnmēness laikā nekas nemainās, viņš ir no tiem idiotiem, kuri bojā nervus citiem.”
Līdzīgi novērojumi ir arī Jadai: “Strādājot bāros, to, ka pilnmēness var ātri noteikt pēc NMPD un policijas izsaukumiem, var just jau pirms nakts sākusies. To pateiks ikviens, kas strādājis bāros – kā bārmeņi, palīgi, tā apsargi. Arī NMPD mediķi šo vienmēr ir apstiprinājuši, ka nevajag ne kalendāru, ne aci mest debesīs – viss ir skaidrs uzreiz.”
Tāpat raksta arī Inese, kura strādā medicīnas nozarē. Arī viņa saka, ka mediķi pat kalendārā neskatās, bet pēc notiekošā uzreiz saprot, ka ir pilnmēness.
Savukārt Eduards pilnmēness ietekmi ir novērojis skolās: “Skolām pilnmēness laikā šķiet, ka jumts cilājas. Es pat vairs nepievēršu šajās dienās uzmanību bērnu sīkajiem disciplīnas pārkāpumiem, jo zinu, ka mēness runā un ietekmē. Par pilnmēness ietekmi pateiks ikkatrs pedagogs!
Bet, runājot par medicīnu, es šeit mūs aplūkotu no ģeogrāfijas – pilnmēness Mēness gravitācijas dēļ kopā ar Sauli izraisa spēcīgākos paisumus un bēgumus, palielinot okeāna ūdens līmeņa svārstības par desmitiem centimetru līdz pat vairākiem metriem piekrastēs.”
Tomēr daudzi komentāri arī noliedz pilnmēness ietekmi uz cilvēku uzvedību un norāda, ka tas tiek izmantots kā skaidrojums šķietami savādām situācijām. Lūk, ko vēl raksta komentētāji:
“Manuprāt, negatīvas sajūtas ir vieglāk pārvarēt, vainojot ārējus spēkus.”
“Pastrādāju vienā no lielajām uzņemšanām un nejutu nekādu atšķirību starp pilnmēness dežūrām un citām dienām.”
“Paldies par šo! Augsti novērtēju, ka ezotērikas pārņemtajā sabiedrībā ir cilvēki, kas izglīto ar reāliem faktiem.”
“Sveiciens tiem, kas komentāros raksta: “Strādāju ar cilvēkiem, un tāpēc zinu, ka par pilnmēnesi ir taisnība.” Jums tiešām liekas, ka jūs vienīgie strādājat ar cilvēkiem, bet citi ir nejēgas? Esmu daudz strādājusi ar cilvēkiem un bērniem – un nē, nekādas saistības ar pilnmēnesi. Lielākā čerņa kā reiz notika citā laikā. Pilnmēness vienkārši ir ērts orientieris un paskaidrojums, uz ko novelt notiekošo. Turklāt padomājiet, kāpēc citās kultūrtelpās mīta par pilnmēnesi nav, bet mūsu platuma grādos ir.”
“Strādājot pie krīzes tālruņa, statistika neapstiprināja, ka starp pilnmēnesi un zvanu skaitu vai to smagumu būtu jebkāda saistība. Bet sajūta bija pretēja. Nonācām pie secinājuma, ka pilnmēness laikā vienkārši katru grūto zvanu norakstījām uz pilnmēnesi, visdrīzāk meklējot neracionālus skaidrojumus.”
“Strādāju veikalā. Tā, protams, nav medicīna, bet var just, ka ir pilnmēness un cilvēki paliek uzvilkti un jocīgi.”
“Vienā no vecajām darba vietām regulāri pilnmēness laikā jauns puisis nāca prasīt, kā piezvanīt uz Balto namu. Citos laikos nenāca. Ir vēl konkrēti pilnmēness novērojumi.”
“Varbūt par maz pētījumu? Kad strādāju ar iedzīvotāju iesniegumiem, šis laiks bija īpašs, un arī kolēģi to juta. Bija cilvēki, kas tieši tad noteikti uzrakstīja vēl vienu sūdzību par to pašu – tikai garāku un dusmīgāku. Domāju, pie vainas ir bezmiegs un nemiers: nav aizvilkti aizkari, spožā mēnesgaisma neļauj aizmigt. Sākas drudžaina rosīšanās, mieru meklējot.”
“To var just, kad ir bērni – lielie, saprātīgie pēkšņi sāk neklausīt, bet mazākie slikti guļ un nevar aizmigt. Arī uznāk raudāšana, kad visas pamatvajadzības bēbim ir apmierinātas.”
“Un ko gan mums dod šādi pētījumi un teorētiski spriedelējumi, ja praksē notiek kaut kas pilnīgi cits?
Strādājot ar pacientiem, viennozīmīgi ir redzams, ka pilnmēness laikā saasinās hroniskās kaites un cilvēkiem jāmeklē ārsta palīdzība vairāk nekā citās Mēness fāzēs. Un tam nav nekāda sakara ar ezotēriku.”
Pilnmēness un cilvēka psihe
Pastāv plaši izplatīts uzskats, ka pilnmēness laikā psihiatriska rakstura uzvedība pasliktinās. Pētījumi šajā jomā devuši pretrunīgus rezultātus. Tika analizēti Sandjego Jūras spēku medicīnas centra dati par laika posmu no 1993. līdz 2001. gadam, lai noskaidrotu, vai noteiktas Mēness fāzes ir saistītas ar lielāku psihiatrijas pacientu hospitalizācijas biežumu, vēsta ārvalstu pētījums.
Analizējot 8 473 hospitalizācijas gadījumus, netika konstatēts, ka uzņemšanu skaits būtu lielāks pilnmēness, jauna Mēness, kādas no ceturkšņa fāzēm, augoša vai dilstoša Mēness laikā. Šis secinājums attiecās gan uz psihiatrijas pacientiem kopumā, gan uz atsevišķām diagnožu grupām, piemēram, pacientiem ar garastāvokļa traucējumiem vai psihotiskiem traucējumiem.
Papildu tika analizēti 1 909 neatliekamās psihiatriskās palīdzības izvērtējumi, kas veikti laikā no 2002. līdz 2003. gadam, lai noskaidrotu, vai kādā no Mēness fāzēm biežāk ierodas pacienti, kuriem tomēr nav nepieciešama hospitalizācija. Arī šajā gadījumā netika konstatēta statistiski nozīmīga ietekme.
Kopumā secināts, ka Mēness fāzes nav būtiski saistītas ne ar psihiatrijas hospitalizāciju biežumu, ne ar neatliekamās psihiatriskās palīdzības gadījumiem.
