VIDEO. Labs darbiņš, kas padarīts! Ukrainas spēki veikuši triecienus “Lukoil” naftas ieguves platformām Kaspijas jūrā 0
Lai mazinātu agresorvalsts Krievijas militāri ekonomisko potenciālu, Ukrainas Aizsardzības spēki Kaspijas jūras akvatorijā veikuši triecienu trim Krievijas korporācijas “Lukoil” urbšanas platformām, svētdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Trieciens veikts Filanovska, Korčagina un Graifera urbšanas iekārtām, teikts paziņojumā.
Ukrainas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēki sociālajos medijos publicējuši triecienu video.
“Šie objekti ir iesaistīti Krievijas okupācijas armijas apgādē. Ir fiksēti trāpījumi. Bojājumu apmērs tiek precizēts,” norādīja ģenerālštābs.
“Ukrainas Aizsardzības spēki turpina sistemātiski vājināt Krievijas okupācijas karaspēka militārās un ekonomiskās spējas un uzbrukuma potenciālu. Tiek veikti triecieni objektiem, kas ir tieši iesaistīti bruņotas agresijas pret Ukrainu īstenošanā,” uzsvēra ģenerālštābs.
1/3🔥 Ukrainian SOF struck three drilling platforms in the Caspian Sea
On the night of January 11, 2026, SOF units carried out strikes against Lukoil corporation drilling platforms in the waters of the Caspian Sea. pic.twitter.com/UnBo4PevW0
— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) January 11, 2026