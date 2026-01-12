Foto: Scanpix/REUTERS

Lai mazinātu agresorvalsts Krievijas militāri ekonomisko potenciālu, Ukrainas Aizsardzības spēki Kaspijas jūras akvatorijā veikuši triecienu trim Krievijas korporācijas “Lukoil” urbšanas platformām, svētdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Trieciens veikts Filanovska, Korčagina un Graifera urbšanas iekārtām, teikts paziņojumā.

Ukrainas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēki sociālajos medijos publicējuši triecienu video.

“Šie objekti ir iesaistīti Krievijas okupācijas armijas apgādē. Ir fiksēti trāpījumi. Bojājumu apmērs tiek precizēts,” norādīja ģenerālštābs.

“Ukrainas Aizsardzības spēki turpina sistemātiski vājināt Krievijas okupācijas karaspēka militārās un ekonomiskās spējas un uzbrukuma potenciālu. Tiek veikti triecieni objektiem, kas ir tieši iesaistīti bruņotas agresijas pret Ukrainu īstenošanā,” uzsvēra ģenerālštābs.

