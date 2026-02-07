“Tas esmu es! Pliks!” Vīrietis pornovietnē atrod video, kurā slepeni filmēts viesnīcā ar kādu dāmu, nododoties mīlas priekiem 0
Kāds Honkongas pāris apmetās viesnīcā Šeņdžeņā, Ķīnā. Pēc dažām nedēļām vīrietis, kurš izmanto pseidonīmu Ēriks, pārlūkojot pornogrāfijas vietni, ar šausmām atklāja, ka video redzams viņš pats kopā ar savu partneri.
Izrādījās, ka viņu intīmā epizode viesnīcas numurā slepeni ierakstīta ar slēpto kameru un pēc tam ievietota internetā. Video bijis daļa no pieaugošas tendences, ko dēvē par “ķīniešu spiegu kameru pornogrāfiju”, kur viesnīcu viesi tiek filmēti bez viņu ziņas.
Nelegālās filmēšanas gadījumu skaits Ķīnā pēdējos gados strauji pieaudzis. Ķīnas valdība 2025. gada aprīlī pieņēmusi likumu, kas paredz viesnīcām regulāri pārbaudīt telpas, lai tajās nebūtu ierakstīšanas ierīču.
BBC izmeklēšanā atklāts, ka šādi video tiek piedāvāti platformās par abonēšanas maksu, un arhīvos var būt tūkstošiem ierakstu. Upuriem palīdz arī organizācijas, kas cenšas panākt video dzēšanu no interneta, taču pieprasījums pēc šādas palīdzības arvien pieaug.
“Telegram” pārstāvji norādījuši, ka nepiekrišanas pornogrāfija ir aizliegta un saturs tiek moderēts.