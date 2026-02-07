Foto: SHUTTERSTOCK

“Tas esmu es! Pliks!” Vīrietis pornovietnē atrod video, kurā slepeni filmēts viesnīcā ar kādu dāmu, nododoties mīlas priekiem 0

LA.LV
21:18, 7. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Kāds Honkongas pāris apmetās viesnīcā Šeņdžeņā, Ķīnā. Pēc dažām nedēļām vīrietis, kurš izmanto pseidonīmu Ēriks, pārlūkojot pornogrāfijas vietni, ar šausmām atklāja, ka video redzams viņš pats kopā ar savu partneri.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
Lasīt citas ziņas

Izrādījās, ka viņu intīmā epizode viesnīcas numurā slepeni ierakstīta ar slēpto kameru un pēc tam ievietota internetā. Video bijis daļa no pieaugošas tendences, ko dēvē par “ķīniešu spiegu kameru pornogrāfiju”, kur viesnīcu viesi tiek filmēti bez viņu ziņas.

Nelegālās filmēšanas gadījumu skaits Ķīnā pēdējos gados strauji pieaudzis. Ķīnas valdība 2025. gada aprīlī pieņēmusi likumu, kas paredz viesnīcām regulāri pārbaudīt telpas, lai tajās nebūtu ierakstīšanas ierīču.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija
Kokteilis
“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā
Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus

BBC izmeklēšanā atklāts, ka šādi video tiek piedāvāti platformās par abonēšanas maksu, un arhīvos var būt tūkstošiem ierakstu. Upuriem palīdz arī organizācijas, kas cenšas panākt video dzēšanu no interneta, taču pieprasījums pēc šādas palīdzības arvien pieaug.

“Telegram” pārstāvji norādījuši, ka nepiekrišanas pornogrāfija ir aizliegta un saturs tiek moderēts.

SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Šo sērgu izārstēs tikai un vienīgi…” Latvieši ierosina, kā cīnīties ar vienu no lielākajām problēmām veselības aprūpē
Vai šī nav pircēju maldināšana? Jānis neizpratnē par cenu zīmi “Rimi” veikalā
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.