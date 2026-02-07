Latvijā nokļūšana pie ārsta bieži vien ir kā loterija – pat tad, ja veselība kliedz pēc palīdzības, pieraksts pie speciālista nereti jāgaida vairākus mēnešus. Cilvēki pacietīgi stāv rindās, atliek darba pienākumus, pielāgo savu ikdienu un cer, ka beidzot pienāks viņu kārta. Taču realitāte ir skarba – nereti izrādās, ka vizītes laiks ir “izšķiests”, jo kāds vienkārši nav atnācis un pat nav uzskatījis par vajadzīgu par to paziņot.
Šādi “tukšie logi” kļuvuši par nopietnu problēmu Latvijas veselības aprūpē, jo katrs neizmantots pieraksts nozīmē vienu cilvēku, kurš varēja saņemt palīdzību, bet paliek aiz durvīm. Paradoksāli, ka valstī, kur rindu jautājums tiek apspriests gadiem, joprojām nav ieviesta efektīva sodu sistēma tiem, kuri bez atbildības izjūtas ignorē pierakstus. Kamēr citi cieš, gaida un mokās, daži vienkārši neierodas – un par to viņiem nav nekādu seku.
Soctīklotāji “Threads” platformā min vairākus ierosinājumus, kā varētu censties šo problēmu izskaust.
Zobārste Karīna soctīklos raksta: “Darba nedēļas bilance – šonedēļ bez brīdinājuma uz apmeklējumu neieradās 3 pacienti, kuri vēl iepriekšējā dienā pierakstu bija apstiprinājuši (!). Izniekots ārsta laiks, atņemta iespēja šo laiku atvēlēt citam pacientam, kurš, iespējams, gaida rindā. Kā skaidrot šādu rīcību?”
“Ieviest sistēmu kas darbojas citās balstīs, par neierašanos – pilnas maksas vizīte, izsūta rēķinu, ja laikā neapmaksā, nodod izpildītājiem. Tas disciplinē,” Māra iesaka.
Viktorija norāda, ka “ir gadījies pāris reizes atteikties tajā pat dienā no rīta, kad pieraksts – abas reizes bērni bija saslimuši pa naktī. Vienu reizi atcēlu pierakstu, jo nebiju gulējusi nakti (nevarēju saskaitīt kuru pēc kārtas) ar zīdaini un man bija bail braukt ar mašīnu (nedzīvoju Rīgā, bet pieraksts Rīgā zīdainim). Vienmēr jūtos slikti, bet ir gadījumi, kurus ietekmēt nevaru. Tie, kuri saka, ka cilvēki, kuri neierodas 100% visi ir egoisti, es Jums nenovēlu vemjošu bērnu naktī.”
Elga iesaka: “izsūtīt rēķinu par neierašanos. Tieši tā vienkārši. Maksas pakalpojumiem depozītnaudu, valsts pakalpojumiem pie neierašanās izsūtīt rēķinu kā pie maksas pakalpojuma. Un tikai nevajag stāstīt, ka tas ir nelikumīgi utt. Ok, ja pa nakti paspēj nomirt, nonākt slimnīcā (tas viss ir pierādāms),tad vēl tā, bet, ja sūta atgādinājumus, epastus un zvana, tad nu ir tā kā ir.”
Nacionālais Veselības dienests atbild: “Lai risinātu ar gaidīšanas rindām saistītos jautājumus, šobrīd ārstniecības iestādēs tiek ieviests modernizēts E-veselības sistēmas nosūtījumu risinājums (vairāk informācijas par to iespējams noskaidrot SIA “Latvijas Digitālā veselības centrs” publikācijā: Papīra nosūtījumu ēra beidzas. Ceļvedis pacientam: kā turpmāk darbosies e-nosūtījumi – SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs”), kas iedzīvotājiem un ārstiem kļuva pieejams 2025. gada 20. novembrī.
Līdz šā gada 4. maijam ir plānots pārejas periods šī risinājuma ieviešanā.
Rezultātā tiks nodrošināts princips “”Viens nosūtījums – viens pieraksts”. Vairāk informācijas var uzzināt SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs” tīmekļvietnē www.ldvc.lv.”
Iepriekš par šo tēmu kādai pacientei radās jautājums, vai ārstniecības iestāde brīdinātu viņu gadījumā, ja kāds atsakās no vizītes un atbrīvojas ātrāks pieraksta laiks pie kardiologa. Taču iestādes pārstāvis atteicis – zvaniet un interesējieties pati katru dienu. Tas liek aizdomāties par būtisku jautājumu.
Sazinājāmies ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai noskaidrotu, vai tiešām pastāv risks, ka atbrīvojušies pieraksta laiki paliek neizmantoti.
Turpinājumā NVD pārstāvju komentārs!
“Sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestādēm ir pienākums veidot un uzturēt gaidīšanas sarakstus atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgtā līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Tas nosaka pacientiem konkrētu pakalpojuma saņemšanas laiku 6 mēnešu periodā vai, ja gaidīšanas laiks ir ilgāks, iekļaušanu gaidīšanas rindā un ne vēlāk kā mēnesi pirms plānotās vizītes informēt pacientu par konkrētu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku.
Lielākā daļa ārstniecības iestāžu šim nolūkam izmanto gaidīšanas sarakstus vai elektroniskās pieraksta sistēmas, lai samazinātu iespēju, ka vizīšu laiki paliek neizmantoti.
Ne vienmēr šādos gadījumos vizīšu laiki paliek neizmantoti – tos iespējams izmantot, lai nodrošinātu pakalpojumus prioritārā kārtībā, piemēram, bērniem, grūtniecēm, pacientiem ar akūtiem stāvokļiem un citām pacientu grupām, kurām pakalpojums ir nepieciešams steidzamā kārtā.
Vienlaikus NVD aicina gadījumos, ja iedzīvotājs pierakstu uz pakalpojumu veicis vairākās ārstniecības iestādēs un to saņem kādā no iestādēm ātrāk, atteikt pierakstu pārējās iestādēs. Tas ļaus laikus pakalpojumu saņemt kādam citam pacientam.”
