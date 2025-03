Foto. pexels.com/Farhad Ibrahimzade

Tas ir bīstami! Kāpēc pārmērīga mielošanās ar sieru kaitē veselībai Ieteikt







Siers ir miljoniem cilvēku iecienīts produkts visā pasaulē. To pievieno salātiem, sviestmaizēm, karstajiem ēdieniem un uzkodām, un tā krēmīgā garša un maigā tekstūra padara to neaizstājamu daudzās virtuvēs. Tomēr rodas jautājums – vai šis produkts ir tikpat nekaitīgs veselībai, kā mēs bieži uzskatām? Mēģināsim to noskaidrot.

“Harvard Gazette” veica detalizētu pētījumu un uzrunāja Hārvardas Sabiedrības veselības skolas uztura speciālistu Valteru K. Viletu, lai izzinātu siera ietekmi uz ķermeni. Eksperte skaidroja, ka siera lietošanai ir gan ieguvumi, gan riski, taču pārmērīgs šī produkta patēriņš var radīt nopietnus draudus veselībai.