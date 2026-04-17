Situācija var palikt tik slikta, ka Krievijai atceļ sankcijas! Eksperts ieskicē nākotnes ainu

21:45, 17. aprīlis 2026
Komentējot situāciju enerģētikas tirgū, vadībzinātnes doktors, TMERC valdes loceklis Valters Bolevics TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka globālās pārmaiņas naftas nozarē var radīt neprognozējamas sekas, tostarp ietekmēt arī sankciju politiku pret Krieviju.

“Naftas biznesā ir tā interesanti. Tu nevari apturēt pumpēšanu – tiklīdz tu to apturi, rodas tehniskas problēmas. Attiecīgi tiem urbumiem sanāk tā, ka tu vari samazināt jaudu, apjomu, bet tev visu laiku ir jāpumpē. Un šobrīd vienkārši tiek uzkrāts rezervuāros – rezervuāri būs pilni, un vairāk nebūs kur likt,” par naftas pumpēšanu pastāsta eksperts.

Viņš atklāj, ka pasaule var nonākt tādā situācijā, ka Krievijai tiek noņemtas sankcijas, ja naftas piegādes ķēdes tiks vēl vairāk traucētas. “Šogad pasaulē notiek vienkārši grandiozas pārmaiņas. Es savas dzīves laikā neesmu redzējis, ka kaut kas tik liels notiek,” teic V. Bolveics.

