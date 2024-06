“Tas krievu okupācijas mantojums mūsos ir tik dzīvs, ka mums ir tik grūti dabūt atpakaļ to nacionālo lepnumu,” uzskata mācītājs Krists Kalniņš Ieteikt







“Ja runājam par divkopienu valsts pazīmēm, tad mums tomēr ir jāskatās, ka tas ir mantojums, – tā nav vienkārši izveidojusies divkopienu valsts,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” par Latvijas vēsturisko mantojumu no Padomju savienības laikiem atgādināja mācītājs Krists Kalniņš.

“Mēs zinām, ka Latvijas laikā [pirms padomju okupācijas – red.piez.] krievvalodīgo procents bija ārkārtīgi maziņš, toreiz mums bija daudz vairāk citas nacionalitātes. Tātad tas ir tāds okupācijas mantojums. Un mēs uz to nevaram vienkārši skatīties, ka tagad mums ir divkopienu valsts – tā ir mākslīgi veidota, apzināti radīta, lai mūs kā latviešu tautu ar laiku izšķīdinātu. Tā nav normāla situācija. Mēs esam latvieši, tā ir mūsu pamatnācija – tā ir mūsu zeme, mūsu kultūra, mūsu tauta. Un tas ir ļoti svarīgi! Tā ir vērtība, ko mums ir uzdevums saglabāt,” sacīja mācītājs Kalniņš.

Protams, mēs iestājamies par cilvēka vērtībām un par to, ka šeit Latvijā var dzīvot cilvēki ar dažādiem uzskatiem, ar dažādām valodām, bet mums ir “pamatlietas, kas ir unikālas tieši šeit ar mūsu tautību, ar mūsu nacionalitāti un mūsu valodu”, tā norādīja mācītājs TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Kalniņš turpināja paust domu: “Nav jābūt tā, ka kaut kam vai jebkam būtu kaut kādā veidā šī vērtība jadevalvē! Un tas diemžēl ir noticis. Un tagad, kad mēs pēkšņi esam kara kontekstā atjēgušies, izrādās, ka tās sekas ir tiek lielas. Mēs varam nojaukt vienu pieminekli Uzvaras parkā, bet tie pieminekļi mūsos ir tik dzīvi, – tas krievu okupācijas mantojums mūsos ir tik dzīvs, ka mums ir tik grūti dabūt atpakaļ to nacionālo lepnumu par to, kas mēs esam, jo mums visu laiku tur ir bijis jālavierē, lai mēs kaut kādā veidā varētu izdzīvot.”

Pēc mācītāja domām, Lietuva un Igaunija padomju laikā tik ļoti necieta no tās imigrācijas, kas nāca no visām padomju republikām iekšā Latvijā. Līdz ar to arī Ukrainas kara kontekstā mēs Latvijā varam šo situāciju izmantot tā, ka mēs tagad varam stiprināt “mūsu valodu, mūsu kultūru un vēsturi”, lai atgrieztu to, kas mums tika ilgā laikā tika paņemts projām, tā mudināja rīkoties mācītājs Kalniņš TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā.