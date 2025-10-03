Temperatūra, nokrišņi un vēja ātrums: kurš no šiem trim sestdien mūs iepriecinās visvairāk? 0
Sestdien Latvijā nedaudz pieaugs vēja ātrums, vējainākā diena būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī saglabāsies lēns vējš, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vietām veidosies migla. Debesis daudzviet būs skaidras. Gaisa temperatūra -1..+6 grādi.
Diena gaidāma daļēji mākoņaina, bez nokrišņiem. Valsts rietumu un centrālajos novados dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9..+13 grādiem.
Rīgā oktobra pirmajā sestdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Dienvidu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās dienā palielināsies līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5 grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +12 grādiem.