Temperatūra, nokrišņi un vēja ātrums: kurš no šiem trim sestdien mūs iepriecinās visvairāk? 0

LETA
14:54, 3. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā nedaudz pieaugs vēja ātrums, vējainākā diena būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā naktī saglabāsies lēns vējš, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vietām veidosies migla. Debesis daudzviet būs skaidras. Gaisa temperatūra -1..+6 grādi.

Diena gaidāma daļēji mākoņaina, bez nokrišņiem. Valsts rietumu un centrālajos novados dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9..+13 grādiem.

Rīgā oktobra pirmajā sestdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Dienvidu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās dienā palielināsies līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5 grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +12 grādiem.

