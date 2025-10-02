VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums 0

23:16, 2. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Kanādā kāda zirgu kopēja dalījusies ar neaizmirstamu pieredzi – rīta agrumā, dodoties pabarot zirgus, viņu sagaidīja īpašs skats.

Plašā aplokā zirgi mierīgi ganās un vēro apkārtni, bet pavisam netālu, uzkalniņā, viņus vēro lācene ar diviem mazuļiem.

Video autore to nosaukusi par vienu no skaistākajām dzīves ainām, piebilstot: “Tikai Kanādā… Šis vienmēr paliks viens no maniem neaizmirstamākajiem mirkļiem.”

Tikmēr komentāros lietotāji pauž apbrīnu par neticamo skatu:

“Wow. Tas ir neticami! Es būtu ekstāzē, ja redzētu ko tādu!” raksta viens.

“Arī dzīvnieki vienkārši sēž un vēro dabu. Reiz man bija lācis, kas sēdēja man blakus pilnmēness laikā. Ticu – ja biežāk noliksim malā telefonus, redzēsim daudz vairāk,” turpina otrs.

“Zirgi ir tik mierīgi! Ja mazliet pazīstat zirgus, zināt – tiem daudz nevajag, lai sāktu panikot. Droši vien tā nav pirmā reize, kad šī lāču mamma te uzrodas,” prāto cits.

“Man patīk, kad cilvēki parāda, ka lāči nav briesmoņi, kā daži tos pasniedz. Ja vien saglabā cieņpilnu distanci, īpaši, kad tiem ir mazuļi, tad viņiem nav iemesla justies apdraudētiem. Paldies par šo skaisto skatu – apskaužu!” raksta vēl kāds.

