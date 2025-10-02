Tapis zināms, ko varam gaidīt no debesīm darba nedēļa noslēgumā 0
Piektdien vietām Latvijā – galvenokārt valsts austrumu daļā – iespējams īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, Latgalē – lielākoties mākoņainas debesis. Naktī un no rīta dažviet gaidāma migla.
Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -2..+5 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem, pūtīs lēns vējš.
Rīgā darba nedēļas noslēgumā brīžiem palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4 grādiem, piepilsētā – līdz 0..+2 grādiem; dienā gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem.