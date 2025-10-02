Dārzeņu un augu kompozīcijas Miķeļdienai

Tapis zināms, ko varam gaidīt no debesīm darba nedēļa noslēgumā 0

LETA
15:01, 2. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Piektdien vietām Latvijā – galvenokārt valsts austrumu daļā – iespējams īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, Latgalē – lielākoties mākoņainas debesis. Naktī un no rīta dažviet gaidāma migla.

Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -2..+5 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem, pūtīs lēns vējš.

Rīgā darba nedēļas noslēgumā brīžiem palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4 grādiem, piepilsētā – līdz 0..+2 grādiem; dienā gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem.

