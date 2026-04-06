Teologs Paičs par islāmticību Latvijā: Jo tā būs redzamāka, jo labāk sapratīsim, kas tur īstenībā notiek

14:46, 6. aprīlis 2026
Viedokļi

Teologs Indulis Paičs TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” izteicās par islāmticīgajiem Latvijā. Viņš pauda, ka reliģiskā brīvība ir būtiska demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, un cilvēkiem ir tiesības praktizēt savu ticību. Viņš norāda, ka dažādu reliģiju pārstāvji Latvijā jau dzīvo līdzās, pat ja tas ne vienmēr ir acīmredzams, un šī daudzveidība ir daļa no mūsdienu realitātes.

Kas jūs bijāt iepriekšējā dzīvē? Vienkāršs aprēķins pēc dzimšanas datuma var sniegt atbildi
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
“Tajā brīdi viens no viņiem “nobrauca” ar savām lūpām gar manu miesu.” Sieviete Rīgā pieredzējusi nepatīkamu incidentu
Vienlaikus Paičs atzīst, ka šādas situācijas var radīt spriedzi un emocionālas reakcijas sabiedrībā. Viņaprāt, svarīgi ir nevis reaģēt impulsīvi, bet apzināties, ka dažādas kultūras un reliģijas arvien biežāk saskaras vienā telpā. Tas prasa gan personīgu refleksiju par savām vērtībām, gan spēju pieņemt faktu, ka sabiedrība kļūst daudzveidīgāka.

Teologs arī norāda, ka bailes bieži vien saistītas ne tik daudz ar pašu reliģiju, cik ar tās iespējamo sasaisti ar politiskiem vai drošības riskiem. Tomēr viņš uzsver, ka atklātība un redzamība var palīdzēt labāk izprast notiekošo, savukārt aizliegumi vai izolācija var radīt pretēju efektu.

“Tas neatbilst patiesībai!” Serbija noliedz Ukrainas iesaisti gāzesvada sabotāžā
“Un tad stāstīšu par saviem piedzīvojumiem šajā laikā,” Dāvids Krūmiņš publicējis vēstījumu savai meitai
“Viņi grib paēst…” Aiz skaistās svētku fasādes slēpjas nepatīkama realitāte – daudzi jaunieši Lieldienās spiesti meklēt palīdzību

Noslēgumā Paičs aicina sabiedrību būt gudrai – neļauties pirmajām emocijām, bet analizēt situāciju plašākā kontekstā.

