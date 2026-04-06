Teologs Paičs par islāmticību Latvijā: Jo tā būs redzamāka, jo labāk sapratīsim, kas tur īstenībā notiek
Teologs Indulis Paičs TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” izteicās par islāmticīgajiem Latvijā. Viņš pauda, ka reliģiskā brīvība ir būtiska demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, un cilvēkiem ir tiesības praktizēt savu ticību. Viņš norāda, ka dažādu reliģiju pārstāvji Latvijā jau dzīvo līdzās, pat ja tas ne vienmēr ir acīmredzams, un šī daudzveidība ir daļa no mūsdienu realitātes.
Vienlaikus Paičs atzīst, ka šādas situācijas var radīt spriedzi un emocionālas reakcijas sabiedrībā. Viņaprāt, svarīgi ir nevis reaģēt impulsīvi, bet apzināties, ka dažādas kultūras un reliģijas arvien biežāk saskaras vienā telpā. Tas prasa gan personīgu refleksiju par savām vērtībām, gan spēju pieņemt faktu, ka sabiedrība kļūst daudzveidīgāka.
Teologs arī norāda, ka bailes bieži vien saistītas ne tik daudz ar pašu reliģiju, cik ar tās iespējamo sasaisti ar politiskiem vai drošības riskiem. Tomēr viņš uzsver, ka atklātība un redzamība var palīdzēt labāk izprast notiekošo, savukārt aizliegumi vai izolācija var radīt pretēju efektu.
Noslēgumā Paičs aicina sabiedrību būt gudrai – neļauties pirmajām emocijām, bet analizēt situāciju plašākā kontekstā.
