Foto no Rebekas Kohas “Instagram” konta; ekrānuzņēmums no video

“Tā bija vienkārša lūgšana.” Svarcēlāja Rebeka Ibrahima komentē sabiedrības reakciju par musulmaņiem 0

8:55, 24. marts 2026
Aizvadītājā nedēļā iedzīvotājus pārsteidza skats Pļavniekos, kad liels skaits ar musulmaņiem lūdzās uz ielas, svinot Ramadāna beigas. Musulmaņu ticību pieņēmusi arī Latvijas svarcēlāja Rebeka Ibrahima, kura sociālajos tīklos vērsusies pie Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumu būt pieņemošākiem.

Jaunā sieviete savu viedokli pauda platformā “TikTok”. Viņa norāda: “Esmu latviete, šeit arī dzīvoju, bet nevienam ļaunu nevēlu. Negribētu, lai cilvēki uzliek šo negatīvo saukli, ka visi musulmaņi ir slikti. Tā bija vienkārša lūgšana. Zinu daudzas musulmaņu ģimenes Latvijā, mēs esam ļoti miermīlīgi cilvēki.”

Svarcēlājai ir nepatīkami, ka visus musulmaņus uzskata par sliktiem. Viņa savā video saka: “Tagad cilvēki piemin tautību un ticību, runā, ka musulmaņi uzmācas jaunām meitenēm. Uzmākties ne pie kādiem apstākļiem nav pieņemami. Ne jaunai meitenei, ne vecākai sievietei, vīrietim, bērnam…

Taču es negribētu, lai viens, divi gadījumi, kad tas ir bijis konkrētas tautības un reliģijas cilvēks, tagad pārvērstos tajā, ka visi musulmaņi būtu slikti, visi dara sliktu un apdraud.

Es noteikti varu teikt, ka visi tādi nav. Gribu vērst cilvēkus uz pozitīvu noskaņojumu, lai lūgšana publiskā vietā netiktu negatīvi un asi izvērtēta.”

Lūk, plašāks Rebekas viedoklis!

@rebekaibrahiim Ceru, ka varam būt varāk saprotoši un draudzīgāki☺️ #latvia #muslims #eid #ramadan #prayer ♬ original sound – rebekaibrahiim

