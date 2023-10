TESTS. Izvēlies guļamistabu un uzzini, kā tevi redz apkārtējie Ieteikt







Autors: Ieva Bērziņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Guļamistaba ir vissvētākā vieta mājās. Tā parasti ir slēpta svešām acīm, un tās stils daudzējādā ziņā atspoguļo īpašnieka personību. Es te dzīvoju, tātad šai videi jābūt atbilstošai manai personībai. Tieši tāpēc tieši tavām vajadzībām un gaumei atbilstošas guļamistabas izvēle var daudz pastāstīt par to, kāds cilvēks tu esi un kā tevi redz citi cilvēki.

Kura guļamistaba tev patīk vislabāk?

1. Atklāta dvēsele

Citi cilvēki tevī saskata personību, kas acis tur plati atvērtas un nekarina atslēgu priekšā sirdij. Tavā ideālajā guļamistabā ir daudz gaisa un gaismas, un tas nozīmē, ka tev ļoti patīk atklāt jaunus apvāršņus, ceļot un vispār izmēģināt visu jauno.

2. Elegance it visā

Tu esi no tiem cilvēkiem, kuri ciest nevar bezgaumību. Stils tev ir svarīgs itin visā: apģērbā, mūzikā, grāmatās, kino, interjerā. Tava iekšējā pasaule un tevis radītais tēls runā par spēku un neatkarību. Apkārtējie to ciena.

3. Laba sirds

Tev vairāk nekā jebkuram citam piemīt spēja just līdzi, kliedēt svešas sāpes, pieņemt tās kā savas personīgās. Cilvēkiem ir labi kopā ar tevi – gluži kā tuva cilvēka apskāvienos. Tu vienmēr priecājies par ciemiņiem, bet viņiem savukārt ir prieks viesoties tavās mājās (visās šī vārda nozīmēs), jo katrs tur var atrast mieru un draudzīgas sarunas.

4. Aizvērta grāmata

Tevi nav tik viegli izlasīt, jo aiz ārienes slēpjas dziļš iekšējs saturs. Gluži kā šī guļamistaba, tava pasaule sastāv no daudzām un dažādām detaļām, kas kopā veido vienu veselumu. Kopā a tevi vienmēr ir interesanti, jo tevi var iepazīt bezgalīgi – tik daudzšķautņaina ir tava dvēsele.

5. Kārtība un harmonija

Tev raksturīgs tas, ko mēdz dēvēt par dvēseles viedumu un mieru. Vienā vārdā sakot, dzenu. Tev būtiski itin visā saglabāt līdzsvaru. Ja kādam no draugiem vai paziņām vajadzīgs skaidrs un loģisks skats uz kādu problēmu, viņi uzmeklē tieši tevi. Labāku padomu vienalga neviens nesniegs!

6. Viedoklis

Tu gan dzīvē, gan spriedumos esi neatkarīgs cilvēks. Vismaz tā tavu raksturu uztver citi cilvēki. Tu zini savu vērtību un netaisies to pazemināt citu dēļ. Pat ja tevi nevar saukt par bagātu vai labi nodrošinātu cilvēku, dzīvē tu seko principam, ka viss lētais izmaksā dārgāk. Ja tu ar kādu sarauj attiecības, drīzumā šis cilvēks sapratīs, cik daudz zaudējis.

7. Dzīves baudas

Tu esi personība ar lielisku humora izjūtu. Kā spoža saulīte, pozitīvu emociju ģenerators. Dzīves peripetijās tu ne tikai nenolaid rokas, bet arī atrodi veidu, kā pasmieties par problēmu, neļaujot tai sevi salauzt.

8. Bagāta fantāzija

Lai nu kā, bet par garlaicīgu cilvēku tevi nenosauksi. Tu esi ļoti radošs cilvēks (iespējams, tikai iekšēji, bet tas, ko tu dari, un tas, kā tu to dari, citus vienmēr sajūsmina. Tu nemeklē vieglus ceļus, bet noteikti savējo – īpašo un neatkārtojamo.

9. Karaliskas ambīcijas

Tu esi ļoti prasīgs cilvēks gan pret sevi, gan pret apkārtējiem. Praktiski vienmēr tu iegūsti visu, ko vēlies. Un, jā, blakus tev nav gadījuma cilvēku, jo apkārtējos tu izraugies apdomīgi un skrupulozi.