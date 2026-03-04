Ienākumi var sarukt par ceturto daļu: eksperts kritizē ideju par 2. līmeņa priekšlaicīgu izņemšanu 0
Iniciatīva atļaut priekšlaicīgi izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus nav atbalstāma, jo tā apdraud pensiju sistēmas stabilitāti un nākotnē var būtiski samazināt Latvijas pensionāru ienākumus, uzskata Ervins Vēveris, apdrošināšanas sabiedrības “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs.
Lai gan šobrīd apspriestā ideja atļaut cilvēkiem priekšlaicīgi izņemt pensiju 2. līmenī uzkrātos līdzekļus tiek pamatota ar personīgās brīvības vai īpašuma tiesību argumentiem, šāda rīcība var negatīvi ietekmēt nākotnes pensionāru ienākumus un pensiju sistēmu.
Ienākumi var samazināties par ceturto daļu
Kā uzsver E. Vēveris, pensiju 2. līmenis ir sociālās apdrošināšanas sistēmas daļa ar skaidru mērķi – mazināt nabadzības risku vecumdienās. Latvijai tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā demogrāfiskos izaicinājumus un pieaugošo slodzi uz solidaritātes principā balstīto pensiju 1. līmeni. Kaut gan priekšlaicīga piekļuve pensiju 2. līmeņa līdzekļiem var sniegt īslaicīgu finansiālu atvieglojumu naudas saņēmējiem, tas būtiski samazinātu cilvēka ienākumus pēc aiziešanas pensijā.
“Tiek aizmirsts, ka pensiju 2. līmenis nav personīgais krājkonts, bet gan daļa no sociālās apdrošināšanas sistēmas, kuras uzdevums ir nodrošināt ienākumu pēctecību pensijas gados. Atļaut priekšlaicīgi šos līdzekļus izņemt nozīmē apzināti palielināt risku, ka pēc desmit vai divdesmit gadiem daļai sabiedrības būs jāiztiek ar ievērojami zemākiem ienākumiem,” uzsver Ervins Vēveris.
Ekspertu aplēses rāda, ka nākotnē kopējā vecuma pensija Latvijā varētu sasniegt vien aptuveni 40 % no pirmspensijas ienākumiem, un 30–40 % no šīs summas veidos tieši pensiju 2. līmeņa uzkrājums. Ja šie līdzekļi tiktu izņemti priekšlaicīgi, nākotnes ienākumi varētu samazināties līdz 25–28 procentiem no ierastā atalgojuma, būtiski palielinot nabadzības risku vecumdienās, norāda E. Vēveris.
Jāveicina diskusija par atbildīgu pensiju līdzekļu izmantošanu
Kā atgādina E. Vēveris, atbildīga attieksme pret pensiju 2. līmeņa uzkrājumiem nenozīmē tikai atteikties no priekšlaicīgas šo līdzekļu izņemšana. Tikpat svarīgi, dodoties pensijā, ir izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais 2. līmeņa kapitāls – to var pievienot valsts izmaksātajai pensijai vai izvēlēties mūža pensijas apdrošināšanu.
Izvēloties valsts izmaksu, 2. līmeņa kapitāls tiek apvienots ar 1. līmeni un izmaksāts kā viena ikmēneša summa. Savukārt mūža pensijas apdrošināšana ļauj šo kapitālu saņemt atsevišķi, elastīgāk plānojot izmaksas gada laikā un saglabājot mantošanas iespēju. Ne visi nākamie pensionāri apzinās, ka, atsakoties no mūža pensijas apdrošināšanas, viņi zaudē būtisku priekšrocību – pēc aiziešanas pensijā uzkrāto 2. līmeņa kapitālu atstāt paša izvēlētam mantiniekam, norāda E. Vēveris.
Pēc pensijas piešķiršanas sākotnējo lēmumu par 2. līmeņa izmaksu mainīt vairs nav iespējams, tāpēc izvēlei pensijas noformēšanas brīdī ir ilgstošas sekas. Tādēļ diskusijās par pensiju sistēmu būtiski ir ne tikai kritizēt vai vienkāršot risinājumus, bet veicināt izpratni par to, kā atbildīgi saglabāt un izmantot uzkrātos līdzekļus, uzsver. E. Vēveris.
“Ilgtspējīga pensiju sistēma balstās uz līdzsvaru starp individuālo brīvību un sabiedrības kopējām interesēm. Atteikšanās no īstermiņa risinājumiem un pārdomātas izvēles par pensiju 2. līmeņa izmantošanu ir būtisks solis, lai mazinātu nabadzības risku nākotnes pensionāru vidū un stiprinātu sabiedrības finansiālo drošību, uzsver E. Vēveris.