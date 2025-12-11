Foto: SHUTTERSTOCK

Tikai ķirbis un piens! Pasaulē gardākā deserta recepte, kuru pagatavot 5 minūtēs

11. decembris 2025
Šis deserts pierāda, ka brīnišķīgu garšu var radīt no pavisam vienkāršām sastāvdaļām.

Sastāvdaļas:

Kokteilis
500 g ķirbis;
400 ml piens;
120 g cukurs;
apelsīna miza;
20 g želatīns;
60 ml auksts ūdens;
30 – 40 g kokosrieksta skaidiņas.

Pagatavošana:

  1. Nomizo ķirbi un sagriez 3 – 4 centimetru lielos gabaliņos.
  2. Katliņā pārlej gabaliņus ar aukstu ūdeni tā, lai pilnībā pārklātu ķirbi, vāri 10 – 15 minūtes līdz ķirbis kļūst mīksts.
  3. Želatīnu iemērc aukstā ūdenī un ļauj tam uzbriest.
  4. Gatavo ķirbi nokāš, liek bļodā, pievieno cukuru un apelsīna miziņu, sablendē līdz viendabīgam biezenim.
  5. Karstajam biezenim pievieno želatīnu un rūpīgi samaisa līdz tas pilnībā izšķīst.
  6. Iemaisa pienu, līdz masa kļūst vienmērīga.
  7. Ielej formā (piemēram, tīrā piena iepakojumā ar izgrieztu augšu), pārklāj ar pārtikas plēvi un liek ledusskapī uz 3 – 5 stundām, līdz masa pilnībā sacietē.
  8. Gatavo desertu izņem no formas un apviļā kokosriekstu skaidiņās.

Lai labi garšo!

