Tikai ķirbis un piens! Pasaulē gardākā deserta recepte, kuru pagatavot 5 minūtēs
Šis deserts pierāda, ka brīnišķīgu garšu var radīt no pavisam vienkāršām sastāvdaļām.
Sastāvdaļas:
Kokteilis
RAKSTA REDAKTORS
500 g ķirbis;
400 ml piens;
120 g cukurs;
apelsīna miza;
20 g želatīns;
60 ml auksts ūdens;
30 – 40 g kokosrieksta skaidiņas.
Pagatavošana:
- Nomizo ķirbi un sagriez 3 – 4 centimetru lielos gabaliņos.
- Katliņā pārlej gabaliņus ar aukstu ūdeni tā, lai pilnībā pārklātu ķirbi, vāri 10 – 15 minūtes līdz ķirbis kļūst mīksts.
- Želatīnu iemērc aukstā ūdenī un ļauj tam uzbriest.
- Gatavo ķirbi nokāš, liek bļodā, pievieno cukuru un apelsīna miziņu, sablendē līdz viendabīgam biezenim.
- Karstajam biezenim pievieno želatīnu un rūpīgi samaisa līdz tas pilnībā izšķīst.
- Iemaisa pienu, līdz masa kļūst vienmērīga.
- Ielej formā (piemēram, tīrā piena iepakojumā ar izgrieztu augšu), pārklāj ar pārtikas plēvi un liek ledusskapī uz 3 – 5 stundām, līdz masa pilnībā sacietē.
- Gatavo desertu izņem no formas un apviļā kokosriekstu skaidiņās.
Lai labi garšo!