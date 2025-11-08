Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ātri un garšīgi: slinko kāpostu tīteņu recepte 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
8:45, 8. novembris 2025
Receptes

Labi zināma recepte ātrām pusdienām, kur malto gaļu lieliski papildina jaunais kāpostiņš.

Sastāvdaļas

1 galviņa (~ 800 g) jaunā kāposta
500 g maltās gaļas (cūkas, liellopa vai jauktas)
150 g rīsu
1–2 burkāni
1 sīpols
2–3 ēdamkarotes tomātu pastas
2–3 ēdamkarotes eļļas
1 tējkarote cukura
sāls, pipari pēc garšas
2–3 lauru lapas
500 ml ūdens vai buljona
dilles

Pagatavošana

Rīsus novāra līdz pusgatavībai, nokāš. Kāpostu sagriež strēmelēs, burkānus sarīvē, sīpolu sakapā. Malto gaļu apcep eļļā uz pannas, pievieno sakapāto sīpolu un burkānus un cep vēl 3–4 minūtes. Tad pieliek sagriezto kāpostu un kādu brīdi pacep. Pielej šķidrumu (ūdeni vai buljonu), pievieno rīsus, tomātu pastu, cukuru, sāli, piparus un lauru lapas. Samaisa, uzliek vāku un sautē uz nelielas uguns 25–30 minūtes, līdz kāposti un rīsi mīksti. Pasniedzot pārkaisa sasmalcinātas dilles.

Ja gribas intensīvāku garšu, pirms sautēšanas gaļai pievieno nedaudz paprikas pulvera vai čili. Rīsus var aizvietot ar griķiem vai kuskusu.

