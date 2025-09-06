Riču ezers. Ilustratīvs attēls.
Foto: Zigmunds Bekmanis

Traģēdija Daugavpilī – no ūdens izcelts miris cilvēks

LETA
10:52, 6. septembris 2025
Daugavpilī piektdien no ūdenstilpes izcelts bojāgājis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Bojāgājušais nodots Valsts policijai.

VUGD piektdien plkst.13.15 saņēma izsaukumu uz Eduarda Smiļģa ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamā mājā otrā stāva dzīvoklī dega dators un galds divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš notikumā cieta.

Savukārt vakar plkst.21.16 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Balvu novada Tilžas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji cietušo nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai, kā arī notikuma vietā atvienotas automašīnu akumulatoru klemmes.

Aizvadītajā naktī plkst.2.21 saņemts izsaukums uz Stūres ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā pirmajā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un galds trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no ēkas pirmā stāva evakuēja trīs cilvēkus.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem un vēl 15 izsaukumi bija maldinājumi.

