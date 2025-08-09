Traģēdija Miera ielā: pakļūstot zem tramvaja, gājis bojā elektriskā skrejriteņa vadītājs 0
Valsts Policija (VP) savos sociālajos tīklos izplatījusi paziņojumu par vakar notikušu nelaimi.
VP paziņojumā lasāms: “No 08.08.2025 uz 09.08.2025. ap pusnakti (no plkst. 23.50 un ne vēlāk kā plkst. 00.07) Rīgā, iespējams, pretī ēkai Miera ielā 62, virzienā no pilsētas centra uz Mežaparku, elektriskā skrejriteņa vadītājs pakļuva zem tramvaja. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietušais elektriskā skrejriteņa vadītājs no gūtajām traumām diemžēl mira notikuma vietā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
❗Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kā arī visus, kas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanai noderīgu informāciju, vai kam ir video ieraksts no videoreģistratora, zvanot uz tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112! 📞
Tāpat likumsargi aicina atsaukties pretējā virzienā braukušā transportlīdzekļa vadītāju, kurš redzēja gājēju pirms notikušā!”