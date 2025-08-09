#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Tramvajs Rīgas centrā.
Tramvajs Rīgas centrā.
Foto – LETA/Zane Bitere

Traģēdija Miera ielā: pakļūstot zem tramvaja, gājis bojā elektriskā skrejriteņa vadītājs 0

LA.LV
11:47, 9. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Valsts Policija (VP) savos sociālajos tīklos izplatījusi paziņojumu par vakar notikušu nelaimi.

Reklāma
Reklāma
Putins gatavo bīstamu pārsteigumu: Krievija slēdz teritoriju kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumam
Kokteilis
Amatpersonu deklarācija atklāj Brieža bagātību: īpašumi dažādās valstīs un ļoti daudz naudas
Kokteilis
Personības TESTS. Izvēlies vienu ceļu, un uzzini, kādus pārbaudījumus liktenis tev sarūpējis
Lasīt citas ziņas

VP paziņojumā lasāms: “No 08.08.2025 uz 09.08.2025. ap pusnakti (no plkst. 23.50 un ne vēlāk kā plkst. 00.07) Rīgā, iespējams, pretī ēkai Miera ielā 62, virzienā no pilsētas centra uz Mežaparku, elektriskā skrejriteņa vadītājs pakļuva zem tramvaja. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietušais elektriskā skrejriteņa vadītājs no gūtajām traumām diemžēl mira notikuma vietā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.

❗Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kā arī visus, kas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanai noderīgu informāciju, vai kam ir video ieraksts no videoreģistratora, zvanot uz tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112! 📞

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Tiešsaistes iepirkšanās murgu duets: futbola vārti ar tīklu, bet bez vārtiem, un četras vienādas kleitas
VIDEO. Skandāls jauniešu hokejā: saniknota mamma pārtrauc spēli un metas strīdēties ar tiesnesi
“Pagaidām ļoti jēls pasākums!” Sabiedrība diskutē par “Positivus” festivālu, pašmāju māksliniekiem nobrūk skaņas sistēma

Tāpat likumsargi aicina atsaukties pretējā virzienā braukušā transportlīdzekļa vadītāju, kurš redzēja gājēju pirms notikušā!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Sākumā noteikti būs mazliet bardaks!” No šodienas jaunā OCTA. Kas mums visiem jāzina?
VIDEO. Darba drošība ievērota? Bauskā strādnieku zāģēts koks gandrīz uzkrīt uz elektroskrejriteņa braucēja
VIDEO. Elektroskrejriteņa vadītājs uzbrauc virsū gājējai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.