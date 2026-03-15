Daugavas ledus ziemā, Rīga 2026
FOTO. LETA/Evija Trifanova, Zane Bitere

Traģēdija Madonas novadā – trim cilvēkiem ielūstot ledū, viens gājis bojā, bet divi izglābti 0

LETA
9:39, 15. marts 2026
Ziņas Latvijā

Madonas novadā trim cilvēkiem ielūstot ledū, viens cilvēks gājis bojā, bet divi izglābti, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Sestdien plkst. 15.55 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novadu, kur ezerā ledū bija ielūzuši trīs cilvēki. Glābēji izglāba divus cilvēkus, kuri atradās uz ledus, nogādāja krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

No ūdens tika izcelts vēl viens cilvēks, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Plkst. 18.15 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 83 izsaukumus – 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.

