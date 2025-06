“Sākumā noteikti būs mazliet bardaks!” No šodienas jaunā OCTA. Kas mums visiem jāzina? Ieteikt







No 2025.gada 1.jūlija stājas spēkā jauns regulējums, kas nosaka, ka arī elektroskrejriteņiem ir nepieciešama OCTA. Šāda likuma norma pieņemta, lai pasargātu citus ceļu satiksmes dalībniekus no finansiāliem zaudējumiem, ko var radīt, ja sadursmi izraisa elektroskrejriteņa vadītājs. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB) apkopojis svarīgākos jautājumus un atbildes, kas jāņem vērā elektroskrejriteņu īpašniekiem.

“Sākumā noteikti būs mazliet bardaks! Cerams, ka pašvaldības policija pasekos visam līdzi. Kāpēc tas viss radies? Nu tas jāprasa politiķiem,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” norāda Jānis Abāšins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents.

Kāpēc ieviesta OCTA elektroskrejriteņiem?

Elektroskrejriteņi ir populārs pārvietošanas līdzeklis, īpaši siltākā gadalaikā. Ar šādu braucamrīku var attīstīt diezgan lielu ātrumu un notiekot ceļu satiksmes negadījumam, zaudējumi var būt būtiski, īpaši, ja sadursmē cieš gājējs. Valsts policijas dati liecina, ka pēdējos gados ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīts elektroskrejritenis, ik gadu pārsniedz pustūkstoti.

Kā iegādāties OCTA elektroskrejriteņiem?

OCTA polisi varēs iegādāties gan izmantojot tiešsaistes portālus, gan vēršoties tieši kādā no apdrošināšanas sabiedrībām vai to sadarbības partneriem. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un “Balcia Insurance” SE).

Vai drīkst iegādāties OCTA kādā citā valstī?

Nē, Latvijā reģistrētam elektroskrejritenim OCTA apdrošināšanu varēs iegādāties tikai pie apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības sniegt OCTA pakalpojumus Latvijas Republikā.

4. Kas notiks, ja elektroskrejritenis piedalīsies ceļu satiksmē bez derīgas OCTA?

Gadījumā, ja ar neapdrošinātu elektroskrejriteni tiks izraisīts ceļu satiksmes negadījums, civiltiesiskā atbildība par visiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem gulsies uz elektroskrejriteņa īpašnieku.

5. Vai elektroskrejriteņi ir jāreģistrē un kur to var izdarīt?

Elektroskrejriteņu reģistrācija ir obligāta, un to veic Ceļu satiksmes drošības direkcija. Tādējādi ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem piedalīties ceļu satiksmē ir aizliegts. Elektroskrejriteņu obligāta reģistrācija attiecas arī uz pašizgatavotiem vai pārbūvētiem elektroskrejriteņiem.