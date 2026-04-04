Tramps atgādina, ka laiks iztek – 48h ultimāts Irānai: Pār jums gāzīsies elle 0
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien nācis klajā ar asu brīdinājumu Irānai, paziņojot, ka tai dotas 48 stundas, lai izpildītu Vašingtonas prasības, pretējā gadījumā sekas būs smagas.
Savā ierakstā platformā Truth Social viņš arī atgādināja par iepriekš izteikto ultimātu: “Atcerieties, kad es devu Irānai desmit dienas, lai panāktu vienošanos vai atvērtu Hormuza šaurumu?” “Laiks iet uz beigām – 48 stundas, pirms visa elle gāzīsies pār viņiem,” brīdināja Tramps. “Gods Dievam!” piebilda ASV prezidents.
21. martā Tramps draudēja iznīcināt Irānas spēkstacijas, sākot ar valsts lielāko, “ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs Hormuza šaurumu”.
Tomēr divas dienas vēlāk viņš paziņoja, ka ar Irānas iestādēm notiek “ļoti labas un produktīvas sarunas” un ka viņš uz piecām dienām ir atlicis jebkādu triecienu spēkstacijām.
Vēlāk viņš atkal pagarināja termiņu līdz pirmdienas plkst. 20 (otrdienas plkst. 3 pēc Latvijas laika).
Eksperti ir norādījuši, ka uzbrukumi civilajai enerģētikas infrastruktūrai varētu būt kara noziegums.
Tikmēr Al Jazeera ziņo, ka
Tādējādi Irānas puse plāno sadalīt valstis trīs kategorijās: “naidīgs” ar ieceļošanas aizliegumu; “neitrāls” ar obligātu samaksu; “draudzīgs” ar brīvu piekļuvi. Teherāna uzskata Amerikas Savienotās Valstis un vairākas rietumvalstis par “naidīgām” valstīm.
Tikmēr Bloomberg ziņo, ka Islāma revolucionārās gvardes korpuss ir sācis piedāvāt kuģiem apmaksātu “drošu caurbraukšanu” caur šaurumu. Maksājumu var veikt Ķīnas juaņās vai kriptovalūtā.
