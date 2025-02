Trešdaļai Latvijas slimnīcu pacientu nemaz nevajadzētu atrasties slimnīcā. Vai tā ir? Ieteikt







Jevgeņijs Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) vadītājs, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas”, sniedza komentāru, vai tiešām trešdaļai no visiem slimnīcu pacientiem, tiešām nevajadzētu nemaz tur atrasties?

“Šis te piemērs, ko Bekmanes kundze minēja tieši par hipertensiju (paaugstināts asinsspiediens), ir ļoti tāds diskutabls, jo, iestājoties pacientam ar hipertensiju ir jāizslēdz tas, vai viņam nav asins izplūdums, piemēram, galvā vai viņam nav hematoma, un tad viņu vajag stacionēt. Grūti to izmeklēt ambulatori, jo tur ir tādi ļoti sarežģīti izmeklējumi un tikai pēc tās izmeklēšanas viņu var palaist mājās, lietojot šos te hipotensīvas medikamentus,” skaidro Kalējs.

LSB vadītājs pilnībā piekrīt, ka pacientiem ir nepieciešama kārtīga izmeklēšana pirms stacionēšanas, bet tas ir ambulatorā dienesta un ģimenes ārsta uzdevums. “Bet tā problēma, ka tas pacients neaiziet pie ģimenes ārsta, viņš pa tiešo griežas slimnīcas uzņemšanas nodaļā un, izmērot spiedienu, viņam reibst galva, viņam dubultojās, viņam sāp kaut kas. Un tad ārsta pienākums ir izmeklēt pacientu, lai izslēgtu šīs te komplikācijas,” uzsver LBS vadītājs.

Tad slimnīcās tomēr ir pacienti, kuriem tur ir jābūt? “Viņiem ir jābūt, bet, ja viņš būtu lietojis attiecīgos medikamentus pirms tam, varbūt viņam būtu novērsta šī te hipertensija un viņam vispār nebūtu jāatrodas slimnīcā. Es varbūt mazlietiņ nevaru piekrist tam, ka 30% no neatliekamās palīdzības pacientiem – šis procents ir pat lielāks. Pat ir tā, ka 40% no visiem pacientiem, ko nogādā NMPD, nav jāatrodas slimnīcā. Viņus izmeklē, viņam sniedz palīdzību un viņu atlaiž no slimnīcas vai izraksta no slimnīcas uzreiz, nemaz nestacionējot,” raidījumā saka Kalējs.

LBS vadītājs informē, ka faktiski – ja pacients ir griezies pie palīdzības, piezvanījis uz 113, tad NMPD, lai izslēgtu sūdzību iemeslu, nogādā pacientu slimnīcā. No tā nevar izvairīties, jo slimnīcā ir ļoti labas iespējas konstatēt patieso diagnozi. NMPD to nevar izdarīt.

“Ja viņiem ir aizdomas, ka sūdzības var būt traģiskas, tad pacientu ved uz slimnīcu,” Kalējs apstiprina, ka tā ir norma visās valstīs.