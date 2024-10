Foto: Unsplash.com

Tu, iespējams, esi emofīls, pašam pat to nezinot — lūk, kā to noskaidrot







Tu, iespējams, esi emofīls, pat to nezinot — lūk, kā to pateikt. Ideālā pasaulē mēs satiktu romantisku partneri un vienā mirklī zinātu, ka būsim kopā ar viņu mūžīgi. Tomēr reālā pasaule ir nedaudz sarežģītāka, un mīlestība no pirmā acu uzmetiena ir ļoti sarežģīta — it īpaši iepazīšanās lietotņu un (tajā) neierobežotās izvēles laikmetā.

Lielākā daļa no mums, it īpaši tie, kuri jau ir bijuši apdedzinājušies, mīlestībā sliecas lēnāk rīkoties, meklējot sarkanos karogus vai pat rozā un smilškrāsas karogus, jo baidāmies tērēt savu laiku vai atkal ciest.

Bet starp mums ir daži, kas izmanto absolūti pretēju pieeju; kuri atkal un atkal met sevi mīlestībā ar galvu pa priekšu, zvērot ikreiz, ka nu ir atraduši “vienīgo”, un ļoti ātri pieķeras, dažreiz pat bīstami, plašāk šo tēmu apskata tabloīds Metro. Viņiem ir vārds: emofīli.