Seksa diagnostika: kas tu esi? 10 seksuālo lomu tipi

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Neskatoties uz informācijas pārpilnību par seksu, ne visi var palielīties ar laimīgu seksuālo dzīvi. Tiklīdz kaislība norimst, mēs pamanām faktu, ka cilvēks blakus nav gluži tāds, kādu vēlējāmies. Mēs ceram, ka jaunais partneris būs labāks mīlētājs, bet vilšanās atkārtojas. Meklējot labāku mīļāko, mēs neaizdomājamies, ka laimīgu seksuālo attiecību noslēpums slēpjas mūsos.

Seksa ietekme uz dzīvi

Seksuālās neapmierinātības cēloņus var izprast, ja tiek skaidrībā par to, kā veidojās mūsu seksuālā pieredze, uzsver psiholoģe Jekaterina Gorškova. Seksuālā stila pamati tiek ielikti, vēl esot bērna autiņos. Tas ir – tad, kad gūstam pirmo, vissvarīgāko mācību par mīlestību, par attiecībām ar apkārtējiem, par uzticību, par bailēm. Konstatēts, ka bērniem, kurus bērnībā ļoti maz glāstīja, samīļoja, nereti ir nopietni garīgi traucējumi, un ar veselību arī parasti viss nav kārtībā.

Sekss ir veids, kādā pieaugušais nodrošina savu piekļuvi pieskārieniem. Mīlējoties mēs sajūtās it kā atgriežamies mazuļa gados, tā laika apstākļos: siltumā, pieskārienos, tumsā, esam neaizsargāti, kaili, komunicējam bez vārdiem.

Mēs kļūstam neaizsargāti un pilnībā uzticamies citam cilvēkam. Ja partneris ignorē mūsu vēlmes, mēs secinām, ka neviens nevar mūs apmierināt un saprast. Seksuālā pieredze nostiprina cilvēkā negatīvo vai pozitīvo attieksmi pret citiem.

Seksuālās lomas

Iegūstot seksuālo pieredzi, mēs mācāmies rīkoties noteiktā veidā, un bieži vien, lai slēptu savu ievainojamību, pielietojam dažādas seksuālās lomas. Lielākā daļa cilvēku izvēlas vairākas lomas, kuras mainās atkarībā no situācijas. Ja neesat apmierināti ar savu seksuālo dzīvi, iespējams, esat kļuvuši par konkrētas lomas ķīlnieku un tas ierobežo jūsu spēju dzīvot pilnīgu, laimīgu dzīvi.

Ieraugot sevi kādā no personāžiem, nemēģini sevi pārtaisīt, bet izmantojiet šo informāciju tālākai savas seksuālās dzīves diagnostikai. Nav pareizu vai nepareizu mīlestības veidu un stilu, seksuālo lomu. Mūsu seksuālā loma un uzvedības stils ir labi, ja sekss dod pozitīvu pieredzi un gandarījumu, ja palīdz justies labi, laimīgiem. Uzvedības stils ir jāmaina, ja sekss mūs neapmierina, ja padziļina negatīvu attieksmi pret sevi un partneri, ja nes skumjas un vilšanos.

Kontroliere

Tu ļoti nervozē, ja zaudē kontroli pār situāciju. Tev noteikti nepieciešams kontrolēt notiekošo gan seksā, gan dzīvē. Tev patīk komandēt, kritizēt. Tu uzvedies agresīvi un prasīgi ne tikai gultā, bet arī dzīvē. Iespējams, no partnera dzirdi pārmetumus, ka izdari spiedienu uz viņu.

Patiesībā tu netici, ka tevi var mīlēt, un ka tavas vēlmes kāds var izpildīt. Tu esi pieradusi būt atbildīga par visu, kas ar tevi notiek, tāpēc dod partnerim norādījumus, kā tevi mīlēt, nevis gaidi viņa iniciatīvu. Tu ļoti vēlētos, lai par tevi rūpējas, bet tieši to tu ar savu pārmērīgo kontroli nepieļauj.

Tev jāiemācās atslābināties un ļaut partnerim izvēlēties, kā mīlēties. Iemācies uzticēties partnerim un ņem vērā viņa vēlmes un ierosinājumus. Mācies elastību, pacietību un uzticēšanos dzīvei kopumā.



Upuris

Visu laiku tu sapinies ar nepareizajiem partneriem, kuri nekaunīgi izmanto tevi. Tu pastāvīgi nodibini attiecības ar cilvēkiem, kuri nepietiekami mīl tevi un nevar sniegt apmierinājumu. Ja sekss tevi neapmierina, tu par to klusē. Arī dzīvē tu baidies kādu aizvainot, nekad neaizstāvi savas intereses, neko nelūdz. Tu sapņo, ka reiz satiksi ideālo cilvēku, kurš uzminēs visas tavas vēlmes un pienācīgi tevi novērtēs. Pat ja partneris sajūt, ka kaut kas nav labi un jautā, tu atbildi, ka viss ir normāli. Viņš nevar saprast, ko tu vēlies un jūtas vainīgs.

Patiesībā tev vienkārši bail izteikt savas jūtas, bailes palikt vientuļai, tu domā, ka neesi pelnījusi laimi, necieni sevi.

Tev jāiemācās izpaust savas vēlmes un uzvesties aktīvāk, sacīt “nē”, kad tas ir nepieciešams, uzticēties sev un savām jūtām, izjust atbildību par savu dzīvesveidu.

Egoiste

Tu esi visai apmierināta ar sevi un savu seksuālo dzīvi. Tu piespied partneri rīkoties tā, lai gūtu maksimālo baudu. Tu esi tik apsēsta ar saviem pārdzīvojumiem un sajūtām, ka nepievērs uzmanību partnera vajadzībām. Tu vienmēr zini, ko vēlies un to pieprasi. Dzīvē esi kaprīza, savtīga, nepieejama un tev nepatīk ieklausīties citos. Esot tev blakus, cilvēki sajūt, ka viņus augstu nevērtē, ka tiek izmantoti un nemīlēti.

Patiesībā tu ļoti baidies kļūt atkarīga no partnera, un tāpēc izvairies no īstas intimitātes. Tu baidies palikt vientuļa un nemīlēta, izjust kaut kā trūkumu.

Tev jāiemācās ne tikai ņemt, bet arī dot, priecāties par partnera prieku, uzticēties partnerim, ieklausīties viņa jūtās. Atvērties mīlestībai un atzīt, ka tev ir nepieciešams partneris.

Aktrise

Ar visu savu uzvedību un izskatu tu liec saprast, ka esi viskaislīgākā mīļākā pasaulē. Tev vairāk nekā pārējām sievietēm nepieciešami pievērstās uzmanības apliecinājumi un citu atzinība. Ja to nav, tu apvainojies un domā, ka neviens tevi nemīl. Tev ir tendence uz melodrāmām, greizsirdību, tev patīk saņemt pārspīlētu atzinību un izšķērdīgus komplimentus, tā radot lielu troksni un kņadu ap sevi. Cilvēki tev līdzās bieži jūtas izolēti, pievilti, neuzticas un tas viņus aizkaitina. Viņiem apnīk pastāvīga uzspēle un izlikšanās, nomāc pienākums apbrīnot tevi, viņiem trūkst patiesuma un sirsnības.

Patiesībā, tēlojot paaugstinātu seksualitāti, tu slēp bailes izrādīties slikta mīļākā, bailes tikt pamestai. Zemapziņā esi pārliecināta, ka mīl nevis tevi, bet to tēlu, kuru esi izveidojusi. Tu baidies, ka patiesā Tu neesi tik interesanta kā tēls. Aiz melodrāmas slēpjas nedrošība un vajadzība pēc mīlestības un uzmanības.

Tev jāsaprot, ka, lai tevi mīlētu, nav noteikti jātēlo kāda cita. Nebaidies parādīt savu Es, proti atslābināties, esi tu pati un iemācies dāvināt, nevis tēlot mīlestību.

Sniega karaliene

Tu vienmēr esi auksta un nepieejama. Neviens nekad nezina, ko tu patiešām vēlies. Tu nekad nerunā par savām izjūtām, seksa laikā uzvedies pasīvi. Uz visiem jautājumiem atbildi – man vienalga, es nezinu. Tu nekad nepiedod. Orgasms tev ir retums. Ļoti ātri apvainojies, esi nervoza. Tavā tuvumā partneris jūtas nepilnvērtīgs, nomākts, patmīlīgs; kā agresors un dusmojas.

Patiesībā tu vienkārši baidies nepatikt partnerim vai tevī uzkrājies milzīgs naids pret pretējo dzimumu, un šis sastingums ir veids, kā norēķināties. Iespējams, ka esi piedzīvojusi neveiksmes mīlas frontē vai bērnībā nesaņēmi vecāku mīlestību. Vēl šāda uzvedība raksturīga cilvēkiem, kurus partneris stipri aizvainojis, varbūt bijis neuzticīgs vai esat uz šķiršanās sliekšņa. Tādējādi tu mēģini atriebties viņam.

Pirmā lieta, kas jāiemācās – riskēt un izteikt savas jūtas. Saproti, ka cilvēki varēs paspert soli pretī tikai tad, ja tu iemācīsies izskaidrot, ko vēlies. Mācies uzticēties cilvēkiem un piedot viņiem.



Agresore

Seksā tu uzvedies agresīvi, rupji un vienmēr centies dominēt. Tev patīk runāt rupjības, tu kod, skrāpē, pliķē utt. Sekss tev ir nevis mīlestības izpausme, bet iespēja izpaust uzkrāto agresiju un apmierināt alkas pēc varas. Dzīvē vari būt agresīva un nepacietīga, strauja, neparedzama, vai otrādi, klusa un nemanāma, parādot agresiju tikai gultā. Nav teikts, ka tev ir nosliece uz sadismu, vienkārši tava kaislība ir dusmu, nevis mīlestības pilna. Partneris jūt bailes, dusmas un uzbudinājumu, neapmierinātību.

Patiesībā sirds dziļumos tu ciet no kompleksiem. Visticamāk, bērnībā tevi sita un pazemoja. Tu ienīsti pretējo dzimumu, baidies palikt bez mīlestības, apvainojies par to, ka tevi nemīl, baidies nokļūt citu ietekmē, parādīt savu ievainojamību.

Tev jāiemācās parādīt savu vājumu un ievainojamību, saprast savu dusmu iemeslus un iemācīties uzticēties cilvēkiem.

Sliņķe

Tu izvairies no tuvības, atrodot arvien jaunus izskaidrojumus. Apvaino partneri pārmērīgā uzmācībā. Minimāli izrādi kaislību, slēpies no problēmām, neizpaud emocijas, esi racionāla un saprātīga, izturies pret sevi ļoti nopietni. Partneris jūtas nedroši un pamests novārtā. Viņš jūt dusmas un izmisumu.

Parasti šāda uzvedība raksturīga cilvēkiem, kuri dzīvo ar nemīlamu partneri. Bet ir arī citi iemesli. Varbūt tu izvairies saskarties ar realitāti gan gultā, gan dzīvē. Sirds dziļumos esi jutīgs un neaizsargāts cilvēks, kurš baidās no tuvības. Esi pārliecināta, ka cieša saikne ar citu cilvēku tev var beigties ļoti slikti. Baidies no kritikas, soda, nebūt pārliecinoša.

Tev jāiemācās dzīvot šodienā, nevis atcerēties negatīvo notikumu pilno pagātni. Nav jābūt ideālai, lai tevi mīlētu. Iemācies būt elastīga, uzticēties mīlestībai, baudīt dzīvi un priecāties. Ja nemīli partneri un viņš tevi neuzbudina, labāk šķiries, dodot viņam un sev iespēju satikt piemērotākus cilvēkus.

Mīļumiņš

Tu vienmēr interesējies par to, kas partnerim patīk seksā, domā par viņa baudu, aizmirstot par savējo. Slēp savu patieso būtību un centies izturēties kā neatvairāma mīļākā, gribi visiem patikt. Seksā esi gatava piekrist visam, lai tikai izpelnītos mīlestību. Pati neizjūti baudu, ar grūtībām sasniedz orgasmu, nedomā par savām vajadzībām. Sākumā partnerim patīk tava padevība un uzmanība, bet tad viņš sāk pamanīt izlikšanos, jūtas kā egoists un vainīgs. Viņš jūt, ka arī būtu jāizliekas, lai tikai neaizvainotu tevi. Viņš jūtas parādā.

Patiesībā tu neesi pārliecināta par sevi, tev nepieciešama mīlestība, bet tu novērtē sevi par zemu. Tu tiešām vēlies patikt visiem un tāpēc ar visiem līdzekļiem centies nopelnīt mīlestību un atzinību. Tu baidies no vientulības, atraidījuma, šķiršanās.

Tev jāsaprot, ka nav nepieciešams izlikties, pielāgoties un izpatikt, lai nopelnītu mīlestību. Iemācies pateikt “nē”, ja tev kas nepatīk. Saproti, ka esi pelnījusi mīlestību un tava atteikšanās no kaut kā nevar iznīcināt šīs attiecības.

Fantazētāja

Tev raksturīgi bārstīt pārspīlētas uzslavas un komplimentus. Tu jūsmo par katru dzimumaktu, it kā neko labāku dzīvē nebūtu piedzīvojusi. Katra jauna pieredze tev ir labāka nekā iepriekšējā. Tu pārliecini sevi, ka dzīve ir skaista un laba, tu baidies skatīties patiesībai acīs. Partneris jūt, ka mīl ne jau viņu, bet kādu iedomātu ideālu, spiests attaisnot cerības, neuzticīgi izturas pret tavām sajūsmas izpausmēm.

Patiesībā tu baidies vilties dzīvē un partnerī, kā arī palikt vientuļa. Tu nevēlies atzīt, ka kaut kas notiek ne pašā labākajā kvalitātē. Tu pastāvīgi fantazē un māni pati sevi.

Iemācies pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir uzticēties sev un liktenim, esi elastīga un saproti, ka, lai tiktu mīlēta, nav jābūt ideālai.

Seksa reklāma

Tev patīk reklamēt savu seksualitāti. Tu raidi kaislīgus skatienus, stāsti divdomīgus atgadījumus. Tu gūsti baudu no radītā iespaida, nevis no seksa. Piešķir lielu nozīmi savam izskatam un ārējiem panākumu atribūtiem, centies komunicēt ar slavenībām, bagātniekiem, jo tas ceļ tavu pašapziņu. Esi greizsirdīga un ātri apvainojies. Tev patīk izlikties noslēpumainai. Tu esi ļoti kārdinoša, bet patiesība ir tāda, ka īstenībā tev nepatīk sekss. Kad nonāk līdz gultai, tu izvairies no tuvības, izdomājot dažādas atrunas. Tu esi kā krāšņs konfekšu papīrs, zem kura nav konfektes. Tev patīk uzbudināt nevis lai sniegtu baudu partnerim, bet, lai justu savu varu un pakļautu partneri. Partneris jūtas apkrāpts, pazemots, izmantots un nav seksuāli apmierināts.

Patiesībā tu neesi pārliecināta par sevi, tev nepatīk sekss un tu baidies no dvēseles traumām.

Netiecies būt līdere it visā, mācies uzticēties, atrodi dzīvei mērķi, kas piepilda to ar jēgu, sadziedē ievainotā bērna dvēseles brūces. Saproti, ka apliecināties var ne tikai uz citu rēķina, bet arī pašai sasniedzot cienījamus mērķus.

Seksa diagnostika

Lai varētu uzlabot savu seksuālo dzīvi, jāsaprot, ko tieši vajadzētu mainīt. Pamatojoties uz seksuālā stila noskaidrošanu, savas seksuālās dzīves ātru diagnostiku vari veikt patstāvīgi. Tā sastāv no vairākiem posmiem.

1. Paņem papīra lapu un pieraksti visu, kas intīmajā dzīvē patika un nepatika pēdējos mēnešos vai gados.

2. Atkārtoti lasi sarakstu un pieraksti to, kas atbilst tavas stilam seksā un tavā dzīvesveidā (vai pastāv līdzība starp uzvedību gultā un dzīvesveidu).

3. Izveido sarakstu ar konkrētiem soļiem, kas palīdzēs mainīt dzīvi tādā veidā, ka tas veicinās personīgo izaugsmi un laimi. Ja ir partneris, viņš var veidot tādus sarakstus par sevi un jums būs iespēja kopā izplānot pasākumus mērķu sasniegšanai.

Kad kļuvis skaidrs, kā seksuālā uzvedība ietekmē dzīvi, traucē būt laimīgai un veiksmīgai, tu vari saprast vajadzīgo seksuālās izglītošanās virzienu.

Mūsu uzvedība gultā ir tieši saistīta ar pašsajūtu un mūsu dzīvi kopumā. Mainot seksuālo uzvedību var izmainīt visu dzīvi un otrādi.

