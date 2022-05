TV24 tiešraidē piedāvā “Labdarības pasākums Ukrainas atbalstam “SaveUkraine – #StopWar”. Ieteikt







Svētdien, 29. Maijā pulksten 21:00, Vācijas un Ukrainas galvaspilsētās vienlaicīgi sāksies otrais labdarības Pasākums “SaveUkraine – #StopWar”.

Pasākuma mērķis ir pievērst pasaules sabiedrības uzmanību dramatiskajiem notikumiem Ukrainā un vākt līdzekļus medicīniskā aprīkojuma iegādei veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz medicīnisko palīdzību ievainotajiem un cietušajiem. Līdzekļu vākšana notiks, izmantojot United24 globālo iniciatīvu. Visi ziedojumi tiks automātiski pārskaitīti uz Ukrainas Nacionālās bankas kontiem, kas piešķirti Ukrainas Veselības ministrijai.

Simboliski, ka akcija notiks tieši 29. maijā – Kijivas dienā. Pasākuma organizatori uzsver, ka Kijiva ir Ukrainas sirds un brīvības galvaspilsēta, kas nekad nav bijusi un nevar tikt iekarota. Projekta galvenie vēstījumi ir #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeoples.

Mākslinieki uzstāsies tiešraidē no Kijivas un arī no tās māsas pilsētas Berlīnes. Tieši tur, pie Brandenburgas vārtiem, atradīsies skatuve. Pasākumā piedalīsies Okean Elzy, Tina Karol, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Antytila, ONUKA, Alyona Alyona un daudzi citi.

Par pasākuma īpašajiem viesiem kļūs arī 2022. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji – grupa Kalush Orchestra, kas pārsteidza visu pasauli ar dziesmu “Stefania” un atnesa Ukrainai tik nozīmīgu uzvaru kultūras frontē.

Divu stundu ilgās pārraides laikā, ko retranslēs televīzijas kanāli aptuveni 20 valstīs Eiropā un visā pasaulē, kā arī straumēšanas platformās un sociālajos medijos, politiskie līderi, mūziķi, mākslinieki, sabiedrības aktīvisti, aktieri, sportisti, brīvprātīgie no visas pasaules komunicēs ar daudzmiljonu auditoriju, aicinot atbalstīt Ukrainu. Par godu šim notikumam televīzijas maratonam pulcēsies ukraiņi un vietējie iedzīvotāji daudzās pasaules valstīs.