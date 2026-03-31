Ugunsgrēks Balvu novadā rada jautājumus – sākts kriminālprocess
Policija kriminālprocesā precizē pirmdien Balvu novadā notikušā lielas zaru kaudzes ugunsgrēka apstākļus un nodarītos zaudējumus, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Pirmdien īsi pēc plkst. 21 likumsargi saņēma informāciju, ka Balvu novada Susāju pagastā konstatēts ugunsgrēks, kur dega zaru kaudze, kas iegūta meža izstrādes procesā. Aģentūra LETA novēroja, ka ugunsgrēka fotogrāfija un video strauji izplatījās saziņas vietnēs, jo tā laiks sakrita ar laiku, kad ziņots par ārvalsts bezpilota lidaparāta pietuvošanos Latvijas robežai.
VP skaidro, ka ugunsgrēkā nodarītais materiālais zaudējums cietušajai personai tiek noskaidrots. Policijā sākts kriminālprocess un likumsargi izmeklēs notikušā apstākļus.
Jau ziņots, ka pirmdienas vakarā ārvalsts bezpilota lidaparāts pietuvojies Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses, bet pēc tam aizlidojis prom, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos.
Pēc šūnapraides paziņojumiem dažādās saziņas platformās un atsevišķos sociālo tīklu kanālos izplatījās informācija un attēli, kuros redzamas liesmas it kā Balvu novadā. Iedzīvotāji pieļāva, ka tas varētu būt saistīts ar drona nokrišanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūra LETA noskaidroja, ka Balvu novadā pirmdienas vakarā dega zaru kaudze.
Kā informēja dienesta preses pārstāve Ilze Dāme, plkst. 21.09 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Balvu novada Susāju pagastu, kur dega zaru kaudze. Konstatēts, ka degšanas platība ir 100 kvadrātmetri.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) aģentūrai LETA noliedza, ka ugunsgrēka izcelšanās varētu būt saistīta ar drona nokrišanu.