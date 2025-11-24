Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: AP/SCANPIX

Ukrainas delegācija atgriežas no Ženēvas – Zelenskis paziņojis par turpmākajiem soļiem 0

17:32, 24. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas pārstāvji, kuri nedēļas nogalē piedalījās sanāksmēs ar Amerikas pusi Ženēvā, lai apspriestu plānu kara izbeigšanai, atgriežas Kijevā. To paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā “Facebook” pēc sarunas ar Norvēģijas premjerministru Jonasu Stēri, vēsta “Unian”.

Valsts vadītājs paziņoja, ka sagaida pilnīgu ziņojumu par sarunu ar ASV pārstāvjiem progresu Šveicē.

Ukrainas un Norvēģijas līderi pārrunāja diplomātisko situāciju un divpusējo sadarbību. Zelenskis pateicās par padomiem un atbalstu. “Norvēģija, kā vienmēr, palīdz,” sacīja Zelenskis. Tajā pašā laikā viņš informēja Stēri par padomnieku pirmajiem darba rezultātiem Ženēvā.

“Tagad mūsu delegācija atgriežas mājās, un es gaidu pilnu ziņojumu šovakar par sarunu progresu Ženēvā un partneru galvenajiem akcentiem. Pamatojoties uz šo ziņojumu rezultātiem, mēs noteiksim nākamos soļus un termiņus,” uzsvēra Zelenskis.

Prezidents piebilda, ka koordinācija ar Eiropu un citiem pasaules partneriem turpināsies.

“Mēs ceram sasniegt vēlamo rezultātu, un es esmu pateicīgs visiem, kas ir kopā ar Ukrainu,” sacīja valsts vadītājs.

Sarunas Ženēvā

Kā ziņots, 23. novembrī Ženēvā (Šveicē) notika atsevišķas Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu delegāciju, kā arī vadošo Eiropas valstu pārstāvju sanāksmes. Šajās sanāksmēs tika apspriesti Ukrainai iesniegtie 28 punktu priekšlikumi kara izbeigšanai. Šo punktu saturs atkārtoja Krievijas Federācijas prasības, kura turpina pilna mēroga karu pret Ukrainu.

Pēc sanāksmēm Ukraina un ASV izdeva kopīgu paziņojumu. Abas valstis atzina, ka konsultācijas bijušas produktīvas. Ukraina un ASV apstiprināja, ka jebkura nākotnes vienošanās pilnībā jārespektē Ukrainas suverenitāte un jānodrošina ilgtspējīgs un taisnīgs miers. Šajā sakarā sarunu rezultātā puses sagatavoja atjauninātu un pārskatītu pasaules kārtības dokumenta ietvaru.

23. novembrī Rustems Umerovs, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs un Ukrainas delegācijas loceklis, sacīja, ka pašreizējā dokumenta versija jau atspoguļo lielāko daļu no galvenajām Ukrainas prioritātēm.

