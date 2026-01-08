Havanas ielas, Kuba.
Havanas ielas, Kuba.
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Ramon Espinosa)

Rubio brīdina, ka pienācis laiks sākt nervozēt. Arī Kuba ir ASV iebrukuma gaidās? 0

LA.LV
17:42, 8. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis īstenoja īpašo operāciju un sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, Kuba ir trauksmē un tajā notiek papildu drošības pasākumu aktivitātes, jo incidentam Venecuāleā ir plašas politiskas un sociālas sekas arī šajā salā. Šis notikums ir satricinājis gan valdību, gan ikdienas iedzīvotājus.

ASV operācijas laikā

VIDEO. Vēl trakāk, nekā iedomājāmies! Publicēts gāzes sprādziena video no Bauskas ielas 45
Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
Kokteilis
“Nu ir gan laba alga pašam Žagaram!” Teātra skatītāji un pazīstami aktieri iesaistās diskusijā par Dailes teātrī notiekošo
Lasīt citas ziņas
Karakasā tika nogalināti vairāk nekā trīsdesmit Kubas karavīru un drošības personāla locekļu,

kuri sniedza militārus un izlūkošanas pakalpojumus Maduro valdībai. Tā bija nopietna sakāve Kubas drošības struktūrām, jo šie cilvēki bija kā daļa no Venecuēlas prezidenta aizsardzības sistēmas, un tāpat tie nodrošināja svarīgus starpvalstu sakarus.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Kā tad izskatās tas sniegvilksnis? Ļaudis sociālajos tīklos steidz publicēt iemūžinātos kadrus
Ulbrokā kāda dāma izlemj noticēt Jaungada brīnumam – pārvērst vīnu ūdenī un braukt mājās
Horoskopi 10. janvārim. Šodien tavs spēks izpaudīsies klusumā

Kuba ilgstoši ir paļāvusies uz Venecuēlu –

pret drošību Havanā un politisko atbalstu šī valsts piegādāja salai degvielu par ļoti zemām cenām,

no kuras lielu daļu izmantoja elektroenerģijas ražošanai. Taču tagad, pēc Maduro gāšanas, šis ekonomiskais un politiskais atbalsts ir bezprecedenta spiediena priekšā.

Tikmēr, saceļot trauksmi, ASV prezidents un valsts sekretārs Marko Rubio atkārtoti aicināja izbeigt Kubas ilgstošo diktatūru, lai gan viņi vilcinājās izteikties par ASV iespējamo lomu tajā. Nedēļas nogalē Tramps paziņoja, ka Kuba ir tik ekonomiski nomākta, ka atrodas uz “pašiznīcināšanās” robežas.

Aģentūra Reuters ziņo, ka daudzi kubieši ir nobijušies un nervozi –

policijas un militārpersonu klātbūtne lielākajās pilsētās ir acīmredzami pastiprināta un atmosfēra ielās ir saspringta.

Spriedzes pazīmes ir visur, sākot no nesavāktiem atkritumiem ielās līdz tukšiem veikalu plauktiem un pieaugošam odu pārnēsātu slimību līmenim valstī, kas agrāk savu veselības aprūpes nozari reklamēja kā globāli veiksmīgu modeli.

47 gadus vecais kubietis Taimirs Garsija, komunistiskā režīma kritiķis, Bloomberg intervijā saka, ka cilvēki “ir gan nobijušies, gan cerību pilni”. Daļa prāto, vai notikušais Venecuēlā varētu radīt līdzīgu spiedienu arī uz Kubas režīmu un veicināt izmaiņas salā.

Tomēr lielākajai daļai kubiešu pašlaik nav spēka domāt par nākotni — viņu uzmanība ir vērsta uz

ikdienas izdzīvošanu smagas ekonomiskās krīzes laikā, kas ir viena no smagākajām kopš Padomju Savienības sabrukuma.

Daudzi sūdzas par pastāvīgām elektrības padeves problēmām, pārtikas un degvielas trūkumu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu nepietiekamību.

Kubas prezidents Migels Diass-Kanels ir aicinājis iedzīvotājus aizstāvēt revolūciju “ar savu dzīvību”, mēģinot mobilizēt atbalstu un apturēt bažas par destabilizāciju. Tomēr kubieši ir noguruši no ikdienas grūtībām un vēlas reālas pārmaiņas:

“Šeit nekas nedarbojas – nav apgaismojuma, nav slimnīcu, nav skolu, nav transporta.

Visi vēlas, lai kaut kas mainītos,” raksta
Bloomberg.

ASV amatpersonas, tostarp valsts sekretārs Marko Rubio, ir izteikušas brīdinājumus un paziņojušas, ka, “ja es dzīvotu Havanā un būtu valdībā, es vismaz nedaudz uztrauktos.” Rezumējot, Kubas režīmam ir pienācis laiks sākt nervozēt, tā atkārtojot retoriku, ka notikušais Venecuēlā varētu būt signāls politiskam spiedienam pret Havanu.

Savukārt ASV pret Venecuēlu ir sākušas arī plašāku ekonomisko spiedienu, tostarp naftas ieguves un pārdales jautājumus, kas var vēl vairāk ietekmēt Kubas piegādes un dzīves līmeni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Barterītis – Ukraina pret Venecuēlu? Globālais darījums, par kuru publiski nerunā
Nu ko – Putina ļaunais murgs piepildās! Tramps paziņo, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās naftas krājumus
Ar saslēgtām rokām un melnā maskā: Tramps publiskoja sagūstītā Maduro foto un atklājis, kur viņš šobrīd atrodas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.