Rubio brīdina, ka pienācis laiks sākt nervozēt. Arī Kuba ir ASV iebrukuma gaidās? 0
Pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis īstenoja īpašo operāciju un sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, Kuba ir trauksmē un tajā notiek papildu drošības pasākumu aktivitātes, jo incidentam Venecuāleā ir plašas politiskas un sociālas sekas arī šajā salā. Šis notikums ir satricinājis gan valdību, gan ikdienas iedzīvotājus.
ASV operācijas laikā
kuri sniedza militārus un izlūkošanas pakalpojumus Maduro valdībai. Tā bija nopietna sakāve Kubas drošības struktūrām, jo šie cilvēki bija kā daļa no Venecuēlas prezidenta aizsardzības sistēmas, un tāpat tie nodrošināja svarīgus starpvalstu sakarus.
Kuba ilgstoši ir paļāvusies uz Venecuēlu –
no kuras lielu daļu izmantoja elektroenerģijas ražošanai. Taču tagad, pēc Maduro gāšanas, šis ekonomiskais un politiskais atbalsts ir bezprecedenta spiediena priekšā.
Tikmēr, saceļot trauksmi, ASV prezidents un valsts sekretārs Marko Rubio atkārtoti aicināja izbeigt Kubas ilgstošo diktatūru, lai gan viņi vilcinājās izteikties par ASV iespējamo lomu tajā. Nedēļas nogalē Tramps paziņoja, ka Kuba ir tik ekonomiski nomākta, ka atrodas uz “pašiznīcināšanās” robežas.
Aģentūra Reuters ziņo, ka daudzi kubieši ir nobijušies un nervozi –
Spriedzes pazīmes ir visur, sākot no nesavāktiem atkritumiem ielās līdz tukšiem veikalu plauktiem un pieaugošam odu pārnēsātu slimību līmenim valstī, kas agrāk savu veselības aprūpes nozari reklamēja kā globāli veiksmīgu modeli.
47 gadus vecais kubietis Taimirs Garsija, komunistiskā režīma kritiķis, Bloomberg intervijā saka, ka cilvēki “ir gan nobijušies, gan cerību pilni”. Daļa prāto, vai notikušais Venecuēlā varētu radīt līdzīgu spiedienu arī uz Kubas režīmu un veicināt izmaiņas salā.
Tomēr lielākajai daļai kubiešu pašlaik nav spēka domāt par nākotni — viņu uzmanība ir vērsta uz
Daudzi sūdzas par pastāvīgām elektrības padeves problēmām, pārtikas un degvielas trūkumu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu nepietiekamību.
Kubas prezidents Migels Diass-Kanels ir aicinājis iedzīvotājus aizstāvēt revolūciju “ar savu dzīvību”, mēģinot mobilizēt atbalstu un apturēt bažas par destabilizāciju. Tomēr kubieši ir noguruši no ikdienas grūtībām un vēlas reālas pārmaiņas:
Visi vēlas, lai kaut kas mainītos,” raksta
Bloomberg.
ASV amatpersonas, tostarp valsts sekretārs Marko Rubio, ir izteikušas brīdinājumus un paziņojušas, ka, “ja es dzīvotu Havanā un būtu valdībā, es vismaz nedaudz uztrauktos.” Rezumējot, Kubas režīmam ir pienācis laiks sākt nervozēt, tā atkārtojot retoriku, ka notikušais Venecuēlā varētu būt signāls politiskam spiedienam pret Havanu.
Savukārt ASV pret Venecuēlu ir sākušas arī plašāku ekonomisko spiedienu, tostarp naftas ieguves un pārdales jautājumus, kas var vēl vairāk ietekmēt Kubas piegādes un dzīves līmeni.