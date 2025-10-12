Ukraiņu žurnālists: Putins atriebjas sievietei — Ukrainai — par to, ka tā nevēlas viņa mīlestību 0

15:49, 12. oktobris 2025
Pazīstamais Ukrainas žurnālists Dmitrijs Gordons TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž uzskatu, ka Krievijas prezidents reaģē uz Ukrainu kā uz “sievieti”, kuru mēģina pakļaut savai gribai.

“Putins noteikti ir lokomatīve, un viss karš ar Ukrainu ir kaut kas, kas ir radies Putina galvā. Tas ir kā vīrietim ar sievieti. Ukraina ir sieviete, Putins, piemēram, vīrietis. Ukraina viņam nav, tā teikt, devusi, un viņš visu laiku ir centies no viņas iegūt mīlestību, bet tā ir vienmēr aizgriezusies. Visu laiku Ukraina uzvedas ne tā, kā Putinam vajadzētu,” skaidro Gordons.

Viņš turpina, sakot, ka tā vietā, lai Putins cēli, kā to darītu cilvēki, pateiktu: “Labi, lai dzīvo, kā vēlas,” viņš ir sīks, niecīgs cilvēks, kurš tagad atriebjas sievietei, ka viņa nevēlas viņa mīlestību.

Gordons skaidro, ka Putins ir lokomatīve un karš ar Ukrainu ir viņa slimā ideja, kas radusies viņa slimajā apziņā. Viņam arī neesot atpakaļceļa, jo Tramps ir pateicis, lai arī pats to neatzīst, Putins var saimniekot iekarotajās frontes līnijās, bet pārējā Ukraina ir brīva zeme.

Putins no šāda lēmuma baidās, jo tādejādi neapmierināti būs Krievijas iedzīvotāji. Putins karā ir nogalinājis vairāk nekā miljonu savu karavīru, un sabiedrība nebūs mierā ar tik mazas teritorijas ieņemšanu tāda cilvēkresursa zaudējuma vārdā, uzskata žurnālists.

