Putins sabijies… Krievijas diktators atkal draud Trampam ar attiecību saraušanu 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins cenšas kavēt iespējamos raķešu “Tomahawk” piegādes Ukrainai. Viņš piedraudēja ASV ar sekām, ja Vašingtona nodos Kijivai šīs tālas darbības raķetes.
Savu draudu Putins izteica 5. oktobra rītā intervijā propagandistam Pāvelam Zarubinam raidījumā “Maskava. Kremlis. Putins”, vēsta Dialog.UA.
“Jūs tagad runājāt par ASV prezidentu. Tur bija jautājumi, kas saistīti ar jaunu ieroču sistēmu apspriešanu, tostarp tālas darbības augstas precizitātes sistēmām – Tomahawk un tā tālāk… Tas novedīs pie mūsu attiecību sagraušanas, vismaz pie tās pozitīvās tendences, kas bija sākusi iezīmēties,” paziņoja Putins.
Diktators piebilda, ka “saka to, ko domā”.
Zināms, ka ANO Ģenerālās Asamblejas kuluāros Ņujorkā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis slēgtā sanāksmē ar ASV kolēģi Donaldu Trampu lūdzis nodrošināt Kijivu ar Tomahawk raķetēm. Intervijā izdevumam Axios Zelenskis stāstīja, ka vērsies pie Trampa ar lūgumu pēc “jaunas ieroču sistēmas”, lai piespiestu Putinu sēsties pie sarunu galda par mieru un agresijas izbeigšanu.
ASV prezidents, pēc viņa teiktā, atbildējis: “Mēs pie tā strādāsim.”
Amerikāņu prese ziņo, ka Vašingtona patiešām apsver iespēju nodot Kijivai spārnotās raķetes Tomahawk ar darbības rādiusu līdz 2500 kilometriem – pietiekamu, lai veiktu triecienu Maskavai.
Turklāt, pēc mediju datiem, ASV administrācija nolēmusi dalīties ar Ukrainu izlūkošanas datiem, kas ļaus precīzāk vērsties pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru.
Ņemot vērā šos ziņojumus, Putina reakcija izskatās nervoza – perspektīva, ka Ukrainai varētu nonākt rīcībā Tomahawk raķetes, acīmredzot izraisa paniku Kremļa gaiteņos.