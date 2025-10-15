Uz ielas pamanīja deviņus gadus vecu meiteni un nolēma apmierināt savu dzimumtieksmi; tiesa piespriež cietumsodu 0
Rīgas pilsētas tiesa kādam vīrietim par seksuālu vardarbību pret deviņus gadus vecu meiteni kāda nama kāpņutelpā Ķengaragā ir piemērojusi brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz četriem gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
2024. gada vasarā apsūdzētais Ķengaragā uz ielas pamanījis kādu deviņus gadus vecu meiteni un nolēmis apmierināt savu dzimumtieksmi. Meitene iegāja daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā, bet vīrietis viņai sekojis.
Kāpņu telpā apsūdzētais, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli, uzbrucis meitenei un aizticis viņas dzimumorgānus, bet pēc tam no notikuma vietas aizbēga.
Pāris dienas pēc nozieguma izdarīšanas Valsts policija noskaidroja vīrieša personību un viņu aizturēja.
Kā uzsver apsūdzība, ar uzbrukumu tika traucēta cietušās normāla garīgā attīstība un pareizas izpratnes par tikumību veidošanās, kā arī radītas psiholoģiskas sekas, kas atbilst psihiskai traumai.
Tiesa piesprieda prokurores prasīto sodu, tāpēc prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas var spriedumu pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.