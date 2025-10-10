Ir aizdomas, ka finansējums vardarbības apkarošanai tiek novirzīts arī citiem mērķiem 0
Harijs Rokpelnis, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauž uzskatu, ka Stambulas konvencijas finansējums ir novirzīts arī aktivitātēm, kas nav vērstas vardarbības apkarošanai.
“Stambulas konvencija pēc būtības ļoti netieši ietekmē budžetu. Patiesībā tai būtu jāskar tikai tie jautājumi, kas ir vērsti uz vardarbības apkarošanu. Diemžēl tā sajūta ir, ka finansējums šajā aizsegā ir novirzīts arī aktivitātēm, kas nav vērstas vardarbības apkarošanai,” uzskata Rokpelnis.
Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs gan norāda, ka atbildīgais šajā ziņā ir labklājības ministrs, kas ir ZZS pārstāvis. Bogustovs pauž, ka teorētiski tad labklājības ministrs ir tas, kas novirza finansējumu citiem mērķiem.
Rokpelnis saka: “Ne tikai!” Viņš turpina, ka konvencijas spektrā ir aprunāta arī kultūras politika, izglītība, iekšējā drošība… “Principā Labklājības ministrijai bija koordinējošā loma. Tika izstrādāts vardarbības apkarošanas plāns, un tālāk pamatā darbs notiek lielā daļā citu ministriju,” atklāj Rokpelnis.
Jau ziņots, ka labklājības ministrs uzskata, ka Latvijai ir jāizstājas no Stambulas konvencijas, jo tā ir šķeļošs simbols.
Pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri izstāties no Stambulas konvencijas. Šāds ZZS solis faktiski līdz sabrukumam ir novedis koalīciju ar “Progresīvajiem” un “Jauno vienotību” (JV).