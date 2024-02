Uz Mēnesi palaista ASV nolaišanās ierīce – tā varētu būt pirmā privātā misija, kas sasniedz Mēnesi

Hjūstonā bāzētās kompānijas “Intuitive Machines” Mēness nolaišanās ierīce sekmīgi palaista kosmosā un varētu kļūt par pirmo privāto misiju, kas sekmīgi sasniegusi Mēness virsmu.

Nesējraķete “Falcon 9” ar Mēness nolaišanās ierīce “Nova-C Odysseus” šorīt startēja no kosmodroma Kanaveralas zemesragā Floridā. Raķete startēja 24 stundas vēlāk, nekā sākotnēji plānots, jo radās problēmas ar degvielu.

Janvārī uz Mēnesi tika palaista privātās kompānijas “Astrobotic” Mēness nolaišanās ierīce “Peregrine”, taču tai neizdevās nolaisties uz Mēness virsmas. Kontrolēta piezemēšanās uz Mēness ir grūts uzdevums, un daudzi mēģinājumi beigušies nesekmīgi.

Līdz šim uz Mēness nolaidušās četru valstu misijas. 1966.gadā pirmā to paveica toreizējā Padomju Savienība, kam sekoja ASV, pēc tam to izdarīja arī Ķīna un Indija, kuras izpētes robots Zemes pavadoni sasniedza pērn. Pa Mēnesi līdz šim ir staigājuši tikai 12 cilvēki, kas visi bija amerikāņi. Zemes pavadoni neviens cilvēks nav apciemojis kopš 1972.gada, kad NASA apturēja “Apollo” misijas.

