Darba dienās celies agri, bet brīvdienās mēdz pagulēt ilgāk? 5 ikdienas ieradumi, kas nemanāmi var izraisīt bezmiegu 0
Miegs ir viens no svarīgākajiem procesiem mūsu dzīvē, kas ietekmē gan fizisko veselību, gan emocionālo labsajūtu, gan spēju ikdienā domāt un koncentrēties. Tomēr mūsdienu steidzīgajā pasaulē arvien vairāk cilvēku saskaras ar bezmiegu jeb grūtībām iemigt un biežām pamošanās reizēm nakts laikā. Lai arī bezmiegs var būt saistīts ar veselības problēmām vai stresu, ļoti bieži to ietekmē arī mūsu ikdienas ieradumi un paradumi, par kuriem mēs pat nenojaušam. Lai uzlabotu miega kvalitāti un atgūtu spēkus, ir svarīgi pārskatīt savus paradumus un saprast, kuri no tiem var traucēt dabiski atpūsties.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.