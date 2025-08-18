#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Partiju apvienības “Jaunā Vienotība” ietilpstošajā “Vienotībā” sākusies cīņa par priekšsēdētāja amatu. Vēlēšanas plānotas gaidāmajā kongresā aptuveni pēc mēneša. Pēc ilgāka pārtraukuma ir vairāki kandidāti, un eksperts secina – nākamajam līderim būs jāspēj ne tikai saliedēt politiskā spēka biedrus, bet arī pārliecināt vēlētājus nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.

Priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšana beigsies jau pēc dažām dienām. Taču jau tagad ir skaidrs, ka uz šo amatu pretendēs Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics, veselības ministrs Hosams Abu Meri un Saeimas deputāte Anda Čakša. Sākotnēji viņa atteikusies kandidēt, taču vēlāk pārdomājusi.

Savs viedoklis soctīklos, protams, ir arī vēlētājiem.

Vadīt partiju ir sarežģīts darbs

Čakša sarunai ar LTV nepiekrita – viņa skaidro, ka par savu kandidēšanu vispirms vēlas informēt partijas biedrus un tikai tad sabiedrību. Tomēr vairāki partijas biedri atzīst – Čakšas kampaņa jau ir sākusies. Viņi saņēmuši telefonzvanus ar aicinājumu priekšsēdētāja vēlēšanās atbalstīt Čakšu. Neoficiāli izskan arī, ka viņas ievēlēšanu cenšas veicināt vairāki uzņēmēji.

Vai šī cīņa par krēslu var novest pie šķelšanās partijā, kādu “Vienotība” reiz jau piedzīvojusi? Viedokļi atšķiras.

“Mums ir daudzi līderi un pieredzējuši cilvēki, tas ir normāli, ka ir vairāki kandidāti,” uzskata Abu Meri.

“Tas ir ļoti normāli, ka var būt vairāki kandidāti; es to respektēšu,” piekrīt Jurēvics.

Politologs, aģentūras “Mediju tilts” direktors Filips Rajevskis prognozē, ka cīņa par ietekmīgo amatu būs sīva.

“Vadīt partiju ir viens no sarežģītākajiem politiskajiem darbiem. Brīžiem sarežģītāk, kā vadīt valdību, jo tur ir sanākuši cilvēki, kuri interesējas par politiku un varas iegūšanu,” spriež Rajevskis.

Katram no partijas priekšsēdētāja amata kandidātiem jāsavāc vismaz 15 biedru paraksti. Šobrīd visvairāk ir Jurēvicam. Viņu atbalsta Eiropas Savienības komisārs Valdis Dombrovskis, kā arī vairāki partijas pārstāvētie Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību deputāti. Taču izšķirošs būs tikai tas balsu skaits, kas tiks nodots vēlēšanās.

