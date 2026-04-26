Uzbrucējs rakstījis naidīgu manifestu! Tramps nāk klajā ar jaunu informāciju par vīrieti, kas viņa pasākumā atklājis uguni 0
Bruņotais vīrietis, kas sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas “Hilton” zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā, sarakstījis pret kristietību vērstu manifestu, svētdien paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
“Puisis ir slimnieks,” intervijā televīzijas kanālam “Fox” norādīja Tramps, piebilstot, ka manifests liecina par naidu pret kristiešiem.
Prezidents arī informēja, ka aizturētā šāvēja tuvinieki – māsa un brālis – iepriekš par viņu ziņojuši policijai.
Kā iepriekš pavēstīja ģenerālprokurora amata izpildītājs Tods Blānšs, tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents.
Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.
Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.