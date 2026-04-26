Apsaude Baltā nama pasākumā

Uzbrucējs rakstījis naidīgu manifestu! Tramps nāk klajā ar jaunu informāciju par vīrieti, kas viņa pasākumā atklājis uguni 0

LETA
19:32, 26. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Bruņotais vīrietis, kas sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas “Hilton” zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā, sarakstījis pret kristietību vērstu manifestu, svētdien paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.

“Pacietības mērs ir pilns!” Latvijā arvien vairāk ārstu ievieš priekšapmaksu, lai sodītu spoku pacientus; Abu Meri gan liek ievilkt elpu 2
VIDEO. Liesmas redzamas pat 10 kilometru attālumā! Ukraiņu droni trāpījuši vienai no lielākajām krievu naftas rūpnīcām
“Puisis ir slimnieks,” intervijā televīzijas kanālam “Fox” norādīja Tramps, piebilstot, ka manifests liecina par naidu pret kristiešiem.

Prezidents arī informēja, ka aizturētā šāvēja tuvinieki – māsa un brālis – iepriekš par viņu ziņojuši policijai.

“Pietiek jau!” Krievijas elite sāk atklāti dumpoties pret Putinu – karš un krīze sašķeļ valsts eliti
Tāda summa par 3 stundām pie Rīgas leļļu teātra? Pilsētnieki salīdzina, kas dārgāk – baudīt mākslu Rīgā vai doties uz Jūrmalu
VIDEO. “Viņi mūs piebeigs!” Tuapses iedzīvotāji panikā, jo atstāti vieni ar sodrējiem un ķīmisko piesārņojumu

Kā iepriekš pavēstīja ģenerālprokurora amata izpildītājs Tods Blānšs, tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents.

Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.

Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.

Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.

FOTO, VIDEO. Noskaidrots, kāds bija šāvēja mērķis! Jaunas detaļas par Trampa vakariņās notikušo
FOTO, VIDEO. “Visiem jāevakuējas, bet operatoriem ne?” Vien pāris stundas pēc apšaudes Trampa pasākumā daudzi to sauc par iestudētu cirku
FOTO, VIDEO. Tramps atklāj, ko Melānija šāvienu brīdī pateikusi prezidentam
