Uzmanīgi ar mutes skalojamajiem līdzekļiem! Ārsti brīdina – var iedzīvoties pamatīgās nepatikšanās

Anda Hailova, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

Pārmērīgi aizraujoties ar brīvi pieejamiem mutes skalojamajiem līdzekļiem, var iedzīvoties pamatīgās nepatikšanās – mutes dobuma iekaisumā.

Par to, cik ilgi tos drīkst lietot un ko likt vietā, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Mutes medicīnas centra vadītāja profesore Ingrīda Čēma.

“Diemžēl arī manā praksē bijuši pacienti, kas ilgi lietojuši antibakteriālo skalojamo, cītīgi arī tīrījuši mēli, rezultātā mutes dobums ir sakairināts. Tad nu jādomā, kā kairinājumu mazināt,” teic speciāliste. Šādi skalojamie jālieto pēc speciālista ieteikuma un nepārsniedzot lietošanas ilgumu, viņa piebilst.

“Mutes skalojamie ir brīvi nopērkami veikalos, un cilvēki domā, ka tie ir nekaitīgi un tos var lietot ilgstoši. Taču tas nav pareizi, jo sekas var būt izmaiņas mutes dobuma mikroflorā. Var paskalot muti pa kādai reizei.”

Speciāliste atgādina, ka pret baktērijām strādā siekalas, kas ir viena no to funkcijām, tās arī gādā, lai mutē būtu stabila mikroflora. “Ja gribam tajā iejaukties ar skalošanu, vispirms jāpierāda, ka mutē kaut kas izsists no līdzsvara un vajag antibakteriālo līdzekli,” norāda Ingrīda Čēma.

Ko drīkst lietot

Ja mutes skalojamais nepieciešams profilaksei pret aplikumu vai zobakmeni, strikti jāievēro zobu higiēnista vai zobārsta ieteikumi, jo jebkuram no šiem līdzekļiem ir lietošanas ilguma limits.

Pat ja ārstnieciskais antibakteriālais mutes skalojamais līdzeklis ir saudzīgs un nesatur ne alkoholu, ne hlorheksidīnu, tā izmantošanai nevajadzētu būt ilgākai par pāris nedēļām, lai neizjauktu mutes dobuma dabisko mikrofloru.

Labāka izvēle ir dabīgi līdzekļi, piemēram, droši var izmantot ārstniecības kumelīti – tai ir maiga un vienlaikus pretiekaisuma un antibakteriāla iedarbība. Labs līdzeklis ir AloeDent, kura sastāvā ir tikai dabīgas vielas: alveja, greipfrūta sēklu ekstrakts, zirgkastaņa, tējaskoka eļļa, gotu kola, piparmētru eļļa un mentols.

Bet par mēles tīrīšanu speciāliste teic: “Ja uz tās nav aplikuma, nav arī ko tīrīt. Ja, piemēram, mutes dobumā konstatēta sēnīte, tātad ir arī aplikums. Viens no alternatīviem līdzekļiem, kā no tā atbrīvoties, ir sudraba karotīte.”

Maigās, efektīvās eļļas

“Lai savestu kārtībā mutes dobumu, var pamēģināt skalot nevis ar agresīvu, bet kādu maigu, eļļainu līdzekli. Tas arī atvieglos rīšanas procesu, ja, piemēram, pēc staru terapijas tas sagādā pro­blēmas,” iesaka speciāliste.

Medicīnas literatūrā pētot, kura no maigajām eļļām tiek ieteikta lietošanai pacientiem, kuriem ir mutes gļotādas problēmas un kuriem plaisā mēle, daktere bijusi pārsteigta, ka tā nav vis burkānu eļļa, kas bagātīgi satur antioksidantu karotīnu (izstrādā A vitamīnu) un ko parasti iesaka ādas, gļotādas kopšanai, bet gan kokosriekstu eļļa.

“Esmu to ieteikusi pacientiem, un viņi ir ļoti apmierināti. Kokosriekstu eļļa ir lielisks gļotādas mitrinātājs, padarot to patīkami valgu, un tai piemīt arī maiga pretiekaisuma darbība.”

Šī eļļa nav šķidra, bet par to nav jāuztraucas, jo mutē tā ātri vien tāda kļūs un būs piemērota skalināšanai. To dara 3–5 minūtes, un tas ir pietiekami, lai eļļa pagūtu izdarīt savu labo darbu. Pēc tam tā noteikti jāizspļauj (klozetpodā, nevis izlietnē).

Ja nepieciešams, procedūru var atkārtot vairākas reizes dienā. Labs detoksikācijas līdzeklis ir arī ķirbju sēklu eļļa. Ar to rīkojas līdzīgi – kādu tējkaroti eļļas paņem mutē, nedaudz patur vai paskalo. Pēc tam tā noteikti jāizspļauj, jo eļļa būs savākusi toksīnus.”

Ielāgo!

Pērkot eļļu mutes dobuma veselībai, jāraugās, vai tā domāta lietošanai uz gļotādām vai tikai ārīgi uz ādas.