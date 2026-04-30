Aprīkojums ļauj redzēt vairāk – Rīgas lidostā būtiski uzlabota drošība
Par Rīgas lidostas drošību un paveiktajiem darbiem TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs.
M. Gorodcovs ieskicē paveikto. Pirmā kārta, kas paredzēja papildu sensoru uzstādīšanu, ir jau realizēta – sensori ir uzstādīti un darbojas.
Otrā kārta bijusi radara uzstādīšana, kurš testēts gan poligonā, gan lidostā.
Un beidzamā jeb trešā kārta ir slāpētājs, kurš tiks savienots ar radaru un spēs nosēdināt dronus, kas būs ielidojuši “sarkanajā zonā”.
Tāpat viņš norāda, ka arī lidostas apkārtne ir sadalīta zonās, kur, piemēram, vienā zonā atbildīgā ir pašvaldības policija, bet otrā – lidostas drošības dienests.
M. Gorodcovs piebilst, ka policijas ekipāžas katru dienu dodas uz kādu izsaukumu, jo aprīkojums ļauj vairāk redzēt, neskatoties uz to, ka lidojumu skaits nav palielinājies.
