"Divām vajadzēja pietikt, lai iznīcinātu…" Madjārs dusmīgs par nekvalitatīvu munīciju frontē
Madjāru sadusmojuši munīcijas ražotāji, par galvenajiem iemesliem TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Madjārs paziņojis par problēmām ar dronu munīciju. Viņš teica: “Salīdziniet pirmo un otro dronu palaišanu. Abu kaujas galviņu svars ir 100 kilogrami. Šajā midzenī tika izmantotas sešas lidmašīnas. Tieši divām vajadzēja pietikt, lai pilnībā iznīcinātu šo vietu.”
J. Slaidiņš Madjāru salīdzina ar nacionālo varoni, jo viņš saka to, ko domā. J. Slaidiņš uzskata, ka šādi cilvēki parasti netiek iecelti augstos amatos, taču viņam arī tas nav vajadzīgs, jo viņš dara savu darbu, un krieviem jau vien no viņa parādīšanās “sāk sāpēt aknas”.
