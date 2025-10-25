“Vācijā pat katoļu garīdznieks sniedz aborta konsultāciju,” Parādniekam liekas dīvaini, ka vīriešiem nav teikšanas šajā jautājumā 0
21. oktobrī pie Saeimas notika protests pret grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kas paredz tiesību uz abortu ierobežošanu.
Piketā bija sapulcējušies pārsvarā gados jaunāki cilvēki. Sanākušie rokās turēja plakātus, kas aicināja rosinātos grozījumus noraidīt. Kāds piketa dalībnieces plakāts vēstīja, ka “sieviete nav inkubators”. Protesta dalībnieki izkliedza arī saukļus, kas vēstīja, ka “mans ķermenis nav valsts īpašums” un “mans ķermenis, mana izvēle”. Tāpat piketa dalībnieki ar saukļu palīdzību norādīja, ka “abortam jābūt drošam un brīvam”.
Savs viedoklis šajā jautājumā ir arī demogrāfijas lietu ekspertam, politiķim, NA Saeimas frakcijas konsultantam Imantam Parādniekam.
“Pieņemot lēmumu, kā Vācijā saka, grūtniecības konflikta situācijās, mēs vēlētos, lai tas notiek brīvi un pārdomāti, nevis spiediena rezultātā, nevis apstākļu un mirkļa vājuma rezultātā, bet pārdomāti,” viņš TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās.
Tieši tās notiek arī Vācijā, ka šī konsultācija ir obligāta. Viņiem Vācijā ir noteikts, ka pēc šādas obligātas konsultācijas, tiek dotas trīs dienas pārdomām. “Tas, kāpēc šādi rosinājumi būtu atbalstāmi, tāpēc, ka valstij ir pienākums nodrošināt sievietei šādas iespējas un tiesības, jā, zināmā mērā arī nosakot pienākumu. Vācijā par to draud pat kriminālatbildība.
Vajadzētu panākt, ka valsts nosakot akreditācijas procesu, kuri būs tiesīgi sniegt šādas konsultācijas, ka viņi iekļautu plašu speciālistu klāstu. Vācijā pat Katoļu garīdznieks var sniegt šo konsultāciju,” Parādnieks atklāj.
Viņš uzsver vēl vienu būtisku aspektu – bērna ieņemšana un nākšana pasaulē tomēr ir divu cilvēku atbildība – gan bioloģiski, gan emocionāli un arī sociāli.
“Abiem ir jābūt atbildīgiem par to, kāds tad ir šī bērna ieņemšanas rezultāta turpmākās sekas. Tāpēc man ir dīvaini dzirdēt, mēs tomēr dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un demokrātiskā sabiedrībā, cik man zināms, likumus un vērtības nosaka visa sabiedrība kopā. Vīrietis un sieviete. Līdz ar to izslēgt kādu sabiedrības daļu, kuri nedrīkst piedalīties šajā diskusijā, ir dīvaini, manuprāt, tas pārkāpj elementāru demokrātijas principu!” viņš saka.
Nacionālās apvienības (NA) un “Latvijas pirmajā vietā” (LPV) deputātu sagatavotie likuma grozījumi paredz papildināt likumu ar jaunu pantu “Nedzimusi dzīvība” un ieviest obligātu konsultāciju kā priekšnoteikumu grūtniecības pārtraukšanai. Ar šo grozījumu tiek apdraudētas tiesības uz pašnoteikšanos un izvēli attiecībā uz savu ķermeni un veselību, tai skaitā transpersonu un nebināru personu tiesības, pauž “Protests”.
Kad likumdošana iejaucas cilvēku privātajā dzīvē, tā rada risku vainas sajūtai, bailēm un nevienlīdzībai, pauž organizācijā. Normatīvajiem aktiem jābūt balstītiem pierādījumos, realitātē un cilvēku tiesībās brīvi lemt par savu dzīvi, nevis ideoloģiskos priekšstatos par to, kā citiem būtu jādzīvo, norāda “Protests”.
“Ja tiešām gribam palīdzēt cilvēkiem saglabāt grūtniecību, valstij jārada apstākļi – jāveicina droša vide ģimenēm, pieejami mājokļi, bērnudārzi un veselības aprūpe, kā arī finansiāls atbalsts. Neviens likums nevar aizstāt reālu palīdzību un drošības sajūtu,” pauž jaunatnes organizācijā.
Kā norāda prostesta rīkotāji no “Protests”, abortu aizliegšana un ierobežošana piespiež veikt nedrošus, dzīvībai bīstamus abortus, doties veikt abortus uz ārzemēm un piespiež daudzus saglabāt nevēlamu grūtniecību līdz termiņa beigām.
“Mēs iestājamies par tiesībām cilvēkiem pašiem lemt par savu ķermeni. Saeimai ir pienākums aizstāvēt cilvēktiesības, nevis ieviest reliģisku vai ideoloģisku uzskatu diktētus ierobežojumus,” norāda jaunatnes organizācijas “Protests” priekšsēdētāja Sindija Mierture.
Paredzēts, ka grozījumi stātos spēkā 2027. gadā, taču, kā akcentē “Protests”, jau tagad tie signalizē par sistemātisku uzbrukumu sieviešu reproduktīvajām tiesībām Latvijā.
Kā vēstīts, NA un LPV deputāti Jurgis Klotiņš (NA), Jānis Grasbergs (NA) un Ramona Petraviča (LPV) ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, aicinot Latvijā ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kas vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās.
Deputāti rosina likumu papildināt ar terminu “nedzimusi dzīvība”, ar ko saprastu “cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanās brīdi, saplūstot vīrieša un sievietes dzimumšūnām”.
Opozīcijas politiķi iecerējuši likumā prasīt, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, kā arī topošā bērna tēvam, valsts nodrošinātu iespēju saņemt apmācīta speciālista konsultāciju. Ministru kabinets noteiktu prasības šādu speciālistu izglītībai, konsultēšanas apmācības programmas saturu un apmācības kārtību speciālistiem, kā arī informēšanas kārtību par iespēju saņemt konsultāciju un konsultācijas norises vadlīnijas.
Šobrīd konsultēt drīkst ģimenes ārsts, ārsts – psihoterapeits, ginekologs vai cita ārstniecības persona, bet deputāti uzskata, ka konsultēt tiesīgo loks esot jāpaplašina. Priekšlikumu iesniedzēju ieskatā, konsultēt varētu arī psihoterapijas speciālisti, psiholoģijas speciālisti, dūlas un vecāku emocionālā atbalsta speciālisti.
Deputāti apgalvo, ka viņu iecere paredzot, ka šādām konsultācijām būtu jānorit “bez pamācīšanas un aizbildnieciskas attieksmes”. Tās iznākums nebūšot iepriekš noteikts, bet to noteikšot grūtniece pati. “Konsultācija kalpotu grūtnieces atbalstam un nedzimušās dzīvības aizsardzībai. Tās norisei ir jābalstās centienos iedrošināt turpināt grūtniecību un pavērt perspektīvu dzīvei ar bērnu,” klāsta deputāti.
Viņu ieskatā, konsultācijā varētu detalizēti apspriest un iedziļināties, kādi ir iemesli “par” vai “pret” grūtniecības pārtraukšanu vai grūtniecības turpināšanu. Deputāti domā, ka konsultācijā varētu sniegt informāciju par pieejamo atbalstu dzīvei ar bērnu, kas ietver, piemēram, informāciju par finansiālu palīdzību un palīdzību bērna aprūpē. Tāpat konsultācijā varētu sniegt informāciju par iespēju atdot bērnu adopcijai. Ja nepieciešams, grūtniece varēšot saņemt informāciju par to, kur ir pieejams aborts, un kādas aborta metodes tiek piedāvātas noteiktās iestādēs.
Atbilstoši deputātu iecerei, “pēc grūtniecības konflikta konsultācijas pabeigšanas speciālists izsniegtu apliecinājumu par grūtnieces dalību konsultācijā”.
Priekšlikumi paredz noteikt, kādos gadījumos personai būtu obligāts pienākums saņemt šādu konsultāciju, un kādos gadījumos personai būtu tikai tiesības saņemt šo konsultāciju, respektīvi, kad tās nebūtu obligātas.
Pašlaik likumā jau ir paredzēts, ka grūtniece šādu konsultāciju var saņemt, ja viņa to vēlas. Priekšlikumu iesniedzēji uzskata, ka likumam vajag vairāk “aizsargāt nedzimušu dzīvību”, tāpēc atbilstošāka būtu tāda kārtība, ka noteiktos gadījumos konsultācija ir obligāta.
Deputāti rosina noteikt, ka grūtniecei būtu pienākums saņemt konsultāciju tajā gadījumā, ja sieviete vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās. Pārējos likumā noteiktajos grūtniecības pārtraukšanas gadījumos sievietei un arī pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, būtu tiesības, bet ne pienākums saņemt konsultāciju.
Arī topošā bērna tēvam būtu pienākums saņemt konsultāciju gadījumā, ja tiek plānota grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās, klāsta ieceres autori. Savukārt citos likumā noteiktajos gadījumos, kad tiek plānota grūtniecības pārtraukšana, topošā bērna tēvam būtu tiesības saņemt konsultāciju.
Papildus grozījumi arī nosaka, ka tiesības saņemt konsultāciju būtu arī pacientes, kura jaunāka par 16 gadiem, vecākiem vai aizbildnim.
Deputāti rosina noteikt, ka norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt tikai tad, ja ir saņemts apliecinājums, ka sieviete ir saņēmusi noteikto konsultāciju.
Deputāti rosina noteikt, ka grozījumi stātos spēkā no 2027. gada 1. janvāra, jo esot vajadzīgs laiks Ministru kabinetam iecerēto uzdevumu izpildei.